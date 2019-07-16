2019-07-16T02:01:57+03:00
Экономика

Невидимая сторона бизнеса

Традиционное объяснение умных бизнес-терминов
Ян РОЗЕНБЕРГ
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Традиционное объяснение умных бизнес-терминовТрадиционное объяснение умных бизнес-терминовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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КОНКРЕТНО

Простыми словами, бэк-офис - это сотрудники компании, которые не взаимодействуют с клиентами и не участвуют напрямую в производстве продукта или услуги компании. Они обеспечивают всю техническую поддержку и деятельность команды. Бэк-офис - это вспомогательный, но, безусловно, очень важный персонал. От отдела кадров, бухгалтерии и IT-отдела до почтовых и складских подразделений.

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА.

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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