Невидимая сторона бизнеса

КОНКРЕТНО

Простыми словами, бэк-офис - это сотрудники компании, которые не взаимодействуют с клиентами и не участвуют напрямую в производстве продукта или услуги компании. Они обеспечивают всю техническую поддержку и деятельность команды. Бэк-офис - это вспомогательный, но, безусловно, очень важный персонал. От отдела кадров, бухгалтерии и IT-отдела до почтовых и складских подразделений.