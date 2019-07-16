Петербург и Ленобласть будут совместно привлекать инвестиции

Санкт-Петербург и Ленобласть занимают третью позицию в России по сумме инвестиций в основной капитал, эта сумма достигает 4,5 триллионов рублей и, конечно, учитывая объемы привлекаемых средств, совместную работу города и области по формированию новых межрегиональных и промышленных кластеров нужно выстраивать уже сейчас. Этот вопрос стал одним из основных в рамках Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития, который прошел 16 июля.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что за последние годы Петербург и область перестали конкурировать за инвестиции и совместно привлекают средства на различные проекты.

«Нам впервые за последние годы удалось выработать понимание позиции в отношении работы с инвесторами. Если раньше город и область выступали конкурентами за инвестиции, то сейчас у нас есть крупные, совместные инвестпроекты, которые в условиях агломерации и сложившейся экономической ситуации должны решаться совместно. Также мы понимаем эффективность единого кластерного развития города и области», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Так, Ленинградская область для взаимодействия в сфере привлечения инвестиций предложила ряд мер, которые поспособствуют развитию экономики двух регионов. Так, для развития портово-логистической сферы требуется усовершенствовать процедуры взаимодействия портов города и области с уполномоченными органами. С учетом заявленных масштабных проектов по строительству терминалов, отсутствие такой работы увеличивает издержки на оформление документации и снижает конкурентоспособность российских портов Балтики.

По мнению Александра Дрозденко, немаловажно и продолжить работу по формированию межрегиональных промышленных кластеров: сегодня предприятия двух субъектов входят в объединения Автопром-Северо-Запад, Северо-Западный кластер пищевой промышленности и биотехнологий, Кластер предприятий судостроительной отрасли, Кластер лесопромышленной отрасли, Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды. Тем не менее, у регионов должна быть согласованная политика в отношении поддержки кластерных инициатив, совместные обращения к федеральным органам власти по вопросам снятия административных барьеров, препятствующих выводу на рынок новых материалов.

Главы обоих регионов поддержали инициативу объединить туристические программы по аналогу Серебряного ожерелья России, чтобы туристы смогли познакомиться с достопримечательностями соседей – это принесет дополнительные средства в бюджет и позволит туристам проводить в гостях не 3-4 дня, как сейчас, а 5-7.

«Мы сделали серьезный шаг к интеграции двух субъектов. Мы можем достичь прорыва в синхронизации по тарифной политике, небольшим инфраструктурным проектам, заняться дальнейшим созданием единых транспортных сетей, есть перспективы по балансу инженерных сетей и перекрестного перетока ресурсов и финансовых средств. Создание информационной системы также ляжет в основу развития. Если удастся решить эти вопросы, создать единую инвестиционную политику, разработать единую таможенную деятельность и загрузку портов, то это будет знаковая революция, такого еще не было», – отметил Александр Дрозденко.

Планируется также дальнейшее развитие единой информационной среды обеспечения общественной безопасности и правопорядка между Санкт-Петербургом и Ленобластью. По словам специалистов, программы разработаны, однако пока не хватает главного – устойчивой централизации.

Отметим, что на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года Ленобласть привлекла инвестиций более чем на триллион рублей. Петербург подписал 27 соглашений на общую сумму 182,4 миллиарда рублей.