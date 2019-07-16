"Исчез родственник - не сидите на диване, а бегите в полицию!": Каждый день в Москве пропадают 20-30 человек

- Москва современный город, напичканный множеством указателей и камер видеонаблюдения, которые, кажется, знают каждый наш шаг. Неужели так легко тут потеряться?

- В среднем каждый день в Москве пропадают 20-30 человек. В 2018 году поступило 24682 заявления об безвестном исчезновении людей. Из них 6232 - это пропавшие дети. За истекший период 2019 года поступило более 15 тысяч заявлений. Из них 3786 о пропаже детей. Сразу успокою и скажу, что ровно половина потеряшек из числа взрослых - это те люди, которые сами ушли из дома и по разным причинам перестали общаться с близкими и друзьями. Что касается детей, то они принимают решения о побегах еще чаще. 99 процентов несовершеннолетних сами уходят от родителей или из детских домов.

УЕХАЛА В СТОЛИЦУ УЧИТЬСЯ, А ОКАЗАЛАСЬ В КИРГИЗИИ

- Озвученные цифры даже для многомиллионной Москвы звучат пугающе.

- На самом деле нет. Уже много лет в Москве сохраняется тенденция по сокращению общего числа разыскиваемых людей. Происходит это в том числе за счет того, что у поиска нет срока давности. Не редко удается найти людей, которые ушли из дома настолько давно, что увидеть их вновь перестали надеяться даже родственники. К примеру, не так давно удалось найти женщину,которая пропала в 1997-и году. Точнее, это сейчас она женщина, а тогда была 17-летней девчонкой. Ее искали родители, которые в последний раз видели дочь на вокзале в Туле. Проводили ее на учебу в Москву, и все! Оказалось, в поезде она встретила молодого-красивого киргиза и тот увез ее с собой. Границу пресекли незаконно и более 20 лет она жила без документов. Нашли мы ее, когда она захотела получить паспорт. Оказалось, что она жива-здорова и стала мамой троих детей. Теперь вот надеемся что она возобновит общение со своими родителями и они наконец-то увидят внуков.

- Отличается ли процесс розыска взрослых людей от розыска детей?

- Розыск любого пропавшего человека взрослого, или ребенка индивидуален и имеет свои особенности. В первую очередь учитываются обстоятельства исчезновения. В соответствии с полученной информацией и с учетом личности пропавшего, организуются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Нельзя говорить, что детей мы ищем с большим усердием, чем взрослых. Это миф.

- Не секрет, что есть дети для которых побег из дома становится какой-то дурной привычкой. Много таких в Москве?

- Существует такое понятие как дромомания. Это непреодолимое стремление человека к блужданию. Зачастую такими профессиональными беглецами становятся именно дети. У нас есть случаи, когда мы по 20-30 раз возвращаем таких ребят родителям. Но таких историй не так много. Это примерно один процент от общей статистики по несовершеннолетним. С каждым таким ребенком и родителями работаем индивидуально. У нас был случай, когда молодой человек убегавший из дома десять раз вдруг заявил нам, что хочет стать полицейским. Мы его поддержали в этом желании. В итоге он пошел учиться и сейчас работает в органах. Так что все поправимо.

- Какую помощь полиции оказывают волонтерские поисковые отряды? Насколько она эффективна?

- В некоторых случаях при розыске пропавших людей могут привлекаться добровольцы. Хочется отметить, что в первую очередь ими становятся родственники, друзья и лица из круга общения пропавшего. Также московской полиции оказывают содействие три волонтерских организации: Региональный общественный фонд помощи в поиске пропавших детей «Поиск пропавших детей», ДПСО «Лиза Алерт» и «Полярная Звезда».

Прежде всего они помогают в информировании населения: размещают ориентировки на сайтах, раздают листовки на улицах. Кроме этого,волонтеры при необходимости привлекаются для отработки жилого сектора, мест массового скопления граждан, торговых центров, парковых и лесных зон, прилегающих к месту исчезновения разыскиваемого. Всего в Москве при участии волонтеров за шесть месяцев 2019 года установлено 35 взрослых и 30 несовершеннолетних.

- Лето в столице дождливое и сейчас многие отправляются в леса за грибами. Любители тихой охоты - головная боль для вашего отдела?

- Сколько не говори о правилах безопасности в лесу, но каждый сезон грибники теряются (смотри "Что делать если заблудились"). Пока, в Москве случаев пропажи людей в лесах не так много. Традиционной бум ждем в августе-сентябре. А вообще люди пропадают не зависимо от сезона. Работы хватает в любое время года.

- Существует мнение, что заявление о пропаже можно подавать только на 3-й день. Это действительно так?

- Нет, это не верно. Понятия трех суток не существует и никогда не существовало. Заявление о безвестном исчезновении можно и нужно подавать в любой момент с момента пропажи человека. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Это облегчает процесс поиска. Действия по"горячим следам" всегда эффективнее. Так что если пропал кто-то из близких, не сидите на диване, бегите в полицию!

ПОМНИ

Что делать, если вы заблудились в лесу

1. Перед выходом в лес сообщите родным,куда именно идете. Если потерялся кто-то из близких, сразу же вызывайте спасателей и полицию. Не ищите сами, не топчите следы.

2. Одевайтесь в лес ярко: красные, желтые курточки, сочного цвета косынки и шляпы - чтобы вас заметили издалека.

3 Сейчас почти везде есть связь, даже в глухом лесу можно поймать сигнал мобильного. Не забывайте с собой брать телефоны.

4. В лесу можно найти проезжую дорогу или линию электропередач,которые выведут к цивилизации.

5. Специалисты рекомендуют обязательно иметь при себе нож, спички и часы. Часы, к примеру, могут заменить в лесу компас. Если направить часовую стрелку на солнце и угол, образованный ею и цифрой 1,поделить пополам, то линия деления будет всегда указывать точно на юг.

6. Если точно знаете, что вас будут искать, - оставайтесь на месте.Разведите костер, пойте песни - по дыму и голосу найти человека легко.

7. Если у вас есть хронические заболевания, без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.