“Их жизнь была ничем не наполнена”: Подопечные психоневрологического интерната создают красивые вещи и выращивают цветы

Люди на ярмарке выбирают керамику и картины, улыбаются над забавными табличками, восхищаются резными часами и шкатулками… Сложно поверить, что все эти яркие, самобытные и по-доброму забавные вещи вышли из-под рук людей с особенностями здоровья. Их сделали в мастерской “Светоч” при Шарыповском психоневрологическом интернате.

Особенные люди вырастили цветы для центра семьи

Сейчас в “Светоче” занимаются 85 человек. В швейной мастерской делают куклы, вышивают картины, керамику - в глиняной мастерской, на лазерно-гравировальном и фрезерных станках получаются резные таблички, сувениры, часы и замысловатые шкатулки. В мастерской "Краски жизни" создают картины в необычных техниках “энкаустика" и "алмазная вышивка". Готовые работы показывают на городских выставках и продают на ярмарках ремесел. А цветы, которые подопечные интерната вырастили в двух восстановленных теплицах, подарили другим социальным учреждениям района: домам престарелых и центру семьи.

Мастерскую благодаря президентскому гранту организовали сотрудники Шарыповского ПНИ и волонтеры организации инвалидов «За равные права».

- К председателю МООИ «За равные права» Андрею Семеновичу Федурко обратились за помощью сотрудники Шарыповского ПНИ: они очень хотели улучшить условия для подопечных, но не получалось выиграть ни один грант. В интернате были трудоперапия и занятия спортом, но администрации хотелось внести что-то новое, чтобы выйти на новый уровень развития учреждения, - рассказывает Любовь Чарушина.

Вещи, созданные в мастерской Фото: Общество инвалидов "За равные права"

Она в качестве волонтера помогает Обществу инвалидов "За равные права": вместе с его председателем Андреем Федурко готовит проекты, которые помогают улучшить жизнь людей с инвалидностью в городе Шарыпово и районе.

Так появились проекты “Культурная мозаика”, “Марафон добрых дел”, который в 2017 году вошел в число лучших в крае. А в 2017 году общество инвалидов "За равные права" помогло ПНИ получить президентский грант и организовать творческие мастерские. Психолог и реабилитолог начали коррекционные занятия по развитию коммуникации, мелкой моторики, координации движений.

- Когда мы увидели, что у ребят начинает получаться, мы решили сделать акцент не просто на творческих хобби, а на профессиональной ориентации и создали мастерскую “Светоч”. Ведь жизнь подопечных в ПНИ однообразна, не наполнена ничем, максимум - единицы выполняют мелкие подсобные работы. А всего в Шарыповском ПНИ проживают 281 инвалидов, из них 90 способны выполнять посильную работу. В наших мастерских они получают профессиональные навыки, изготавливают вещи, которые восхищают других, имеют спрос, - говорит Любовь Чарушина.

Такие резные таблички создают в "Светоче" Фото: Общество инвалидов "За равные права"

За год 16 ребят восстановили дееспособность

Сейчас в стране планируется реформа системы психоневрологических интернатов. Изменить ситуацию в Шарыповском ПНИ помогла помощь волонтеров. Его обитатели больше не замкнуты за железными воротами: они выезжают на мероприятия, выставки, занимаются спортом.

- Сотрудники интерната – творческие, с большим потенциалом люди, которые постоянно стремятся освоить что-то новое. Уже много лет интернат возглавляет Алексей Помазкин, который болеет душой «за своих ребятишек» - так он их зовет, - говорит Любовь Чарушина.

В прошлом году в Шарыпово благодаря грантам работала социальная гостиница «Парус надежды» - здесь могли остановиться инвалиды из дальних сел, приехавших за медицинской или социальной помощью в город. Несколько раз сюда приезжали молодые люди из ПНИ: в городе они посещали занятия по адаптивной физкультуре, а затем пробовали сами сходить в магазин, приготовить обед. Вроде бы ерунда? Но не для человека, который никогда не жил своей жизнью, не распоряжался своим временем, собой.

- На следующий год 12 из этих ребят были отправлены в реабилитационные центры, где смогут восстановить дееспособность, - говорит Любовь Чарушина. - Всего же благодаря работе в мастерских состояние улучшилось у 16 подопечных ПНИ. Это удивительная цифра, ведь раньше за год это были один-два человека.

Гончарная мастерская Фото: Общество инвалидов "За равные права"

В будущем в организации «За равные права» надеются наладить в интернате профессиональное обучение на парикмахеров, обувщиков и сотрудников лесопитомников. А еще - мечтают открыть постоянный центр сопровождаемого проживания, в котором молодые люди с особенностями могли бы жить своей жизнью - не в стенах интерната. Сами планировать свой бюджет, заводить друзей, распоряжаться своим временем.

- Люди в ПНИ очень разные: есть те, кто действительно серьезно болен, но есть ребята, которые попали туда в 18 лет из детского интерната. Если бы они жили в семье - их поведение можно было бы скорректировать. Есть девушки, на которых я смотрю - и не могу понять: почему они здесь?