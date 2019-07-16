В Турции футбольный клуб по ошибке купил не того игрока и выгнал его

Клуб второй футбольной лиги Турции "Менемеспор" оказался в невероятной ситуации. Он разорвал контракт с новичком клуба Алфой Джаллоу спустя сутки после заключения, потому что взял футболиста по ошибке. Но что интересно, "неправильный" футболист Джаллоу был рад интересу со стороны «Менеменспора», и стороны быстро и успешно провели переговоры, согласовав все условия перехода.

Селекционная служба перепутала одного игрока с другим - хотели купить игрока итальянской "Салернитаны" Ламина Джаллоу, который сыграл 8 матчей за сборную Гамбии. Но вместо этого был выписан запрос в португальскую команду из любительской лиги, за которую играет Алфа Джаллоу. То есть не тот, кто нужен был турецкому клубу, сообщает Foroyaa.gm.

В прошлом сезоне Ламин Джаллоу играл за "Салернитану" на правах аренды из "Кьево". Он сыграл 35 матчей, забив 6 голов. Алфа Джаллоу же - простой любитель и никогда не играл на профессиональном уровне.