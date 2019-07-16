Instagram обязали удалить изображение надругательства над флагом России

Еще недавно обсуждение законопроекта об оскорблении государственных символов сопровождалось яростными спорами. Противники документа задавались вопросом — а кому эти символы нужны? И, может быть, игнорирование — лучшая защита от оскорблений? Но последние события сняли все сомнения в необходимости принятого весной закона.

16 июля Роскомнадзор после обращения Генпрокуратуры обратился к администрации социальной сети Instagram с требованием заблокировать доступ к странице с иллюстрацией, оскорбляющей государственные символы России.

«Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации, - сообщила пресс-служба Роскомнадзора. - В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации».

Днем раньше, 15 июля, регулятор потребовал от Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Напомним, Закон об оскорблении государственных символов и институтов Владимир Путин подписал 18 марта. Если администрация интернет-ресурса не удалит противоправные материалы в течение суток после получения предписания от Роскомнадзора, то провайдер должен заблокировать сайт.

Одновременно вступил в силу закон с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях, устанавливающий штрафы до 300 тыс. рублей и возможность административного ареста за оскорбление госсимволов и институтов - на срок до 15 суток.