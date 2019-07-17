Конструкторы Горьковского автозавода отмечают юбилей

Конструкторское подразделение было создано 90 лет назад, за три года до пуска автозавода. Сначала это был технический отдел, а сегодня - один из крупнейших в России инженерно-конструкторских центров.

С машинами марки ГАЗ связаны не только этапы развития отечественного автопрома, но и символы истории страны. Машины олицетворяют разные ее этапы: ГАЗ-М1 «Эмка» - это Москва предвоенных лет, полуторка ГАЗ-АА - лихие фронтовые годы, «Победа» - этап послевоенного восстановления, «Волга» ГАЗ-21 - «оттепель», «ГАЗель» - новые рыночные отношения.

Конечно, это далеко не все автомобили, с которыми целые поколения наших соотечественников могут связать свои воспоминания. Машины марки «ГАЗ» первыми покорили пустыню Каракумы и непроходимые болота Забайкалья, прошли испытания на российском полюсе холода в Якутии, успешно обслуживали советскую полярную экспедицию в Антарктиде.

У истоков инженерного центра ГАЗа стоял инженер-автомобилист Владимир Иванович Ципулин, который возглавил первое конструкторское бюро. При нем были созданы бюро шасси и двигателей, кузовов, экспериментальная лаборатория, экспериментальная мастерская, бюро переводов, общезаводские светокопировальный кабинет и техническая библиотека.

В 1933 году главным конструктором завода стал Андрей Александрович Липгарт, с именем которого связано становление конструкторской школы ГАЗа и создание мощной конструкторско-экспериментальной базы. Коллективом конструкторской школы в разные годы руководили Александр Дмитриевич Просвирнин, Игорь Сергеевич Мухин, Юрий Владимирович Кудрявцев. В настоящее время конструкторский центр ГАЗа возглавляет Владимир Леонидович Четвериков, под его руководством разработан грузовой автомобиль «Валдай», выпущены автомобили семейства «БИЗНЕС» и NEXT.

Новейшие разработки инженерного центра ГАЗа - семейство легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей NEXT - сочетают современные технические решения, самую низкую стоимость владения в своем классе, высокий уровень функциональности, комфорта, безопасности и надежности.

Всего за год после начала продаж «ГАЗель NEXT» стала самой популярной моделью легкого коммерческого автомобиля на российском рынке. Конструкторы Объединенного инженерного центра ведут разработки новых продуктов расширенной функциональности и повышенной грузоподъемности; создают инновационные продукты - автомобили с высокими экологическими стандартами, электроплатформы, транспортные средства с интеллектуальными сервисами, системами помощи водителю.

Создатели «Волги» ГАЗ-24 дизайнеры-стилисты Леонид Циколенко и Николай Киреев за работой. Середина 1970-х годов. Фото предоставлено пресс-службой Горьковского автозавода.

Сегодня в Объединенном инженерном центре создан механизм поддержки научно-исследовательских венчурных проектов, что позволяет вести плодотворное сотрудничество с ведущими вузами страны. Это инновационная среда для развития молодых инженеров, кузница кадров будущего. Талантливые студенты после окончания вузов становятся сотрудниками центра. На единой площадке инженерного центра работают более 250 молодых ученых, преподавателей и студентов. Модель взаимодействия с НГТУ им. Р. Е. Алексеева и МГТУ им. Н. Э. Баумана уже показала свою эффективность. Результатами работ стали реальные проекты. Среди них - электробусы, которые успешно эксплуатируются на маршрутах Москвы, а также беспилотные автомобили.

- Наш коллектив сегодня борется за будущее - молодых инженеров и новые собственные продукты. Считаю, сила любого предприятия - в его конструкторско-инженерной службе. Мы стараемся воспитывать инженеров, которые продолжат развитие линейки NEXT с ключевыми собственными решениями. Это и есть наша добавленная стоимость и интеллектуальная собственность, которые делают нас независимым и сильным игроком на автомобильном рынке, - сказал генеральный директор Объединенного инженерного центра Владимир Четвериков.