2019-07-16T19:19:23+03:00
Здоровье

Россияне взялись за зрение и разуверились в гомеопатию

Адреса каких врачей чаще всего ищут жители крупных городов
Алина МАКЕЕВА
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Специалисты по проблемам зрения понадобились 237 тысячам пользователейСпециалисты по проблемам зрения понадобились 237 тысячам пользователейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Геосервис 2ГИС изучил медицинские предпочтения жителей российских мегаполисов и составил топ-5 специалистов, которых они чаще всего ищут. Оказалось, что самые востребованные врачи — офтальмологи и гинекологи. А альтернативная медицина интересует народ всё меньше.

Аналитики изучили запросы жителей российских миллионников в справочник и карту 2ГИС за 5 месяцев 2019 года.

Оказалось, что чаще всего искали офтальмологов — специалисты по проблемам зрения понадобились 237 тысячам пользователей. На втором месте с небольшим отрывом идут запросы от тех, кто искал гинекологов (222 тысячи пользователей). Далее следуют отоларингологи, они же лоры - 179 тысяч пользователей и неврологи (115 тысяч пользователей). Замыкают пятерку ортопеды и травматологи (83 тысячи пользователей).

Лидер рейтинга недавно сменился: ещё три года назад гинекологи были самыми востребованными врачами.

Зато центры альтернативной медицины с каждым годом интересуют горожан заметно меньше, как следует из данных 2ГИС. Их контакты в 2019 году понадобились лишь 41 тысяче человек. Более того, доля пользователей в крупных городах, которых интересуют центры альтернативной медицины, за три года упала примерно в 1,5 раза.

Ещё меньше горожан интересуют гомеопатические кабинеты — они понадобились 21 тысяче пользователей. Причем падение интереса к гомеопатам оказалось самым заметным — доля пользователей, которых интересуют эти специалисты, за три сократилась почти в два раза.

КСТАТИ

Психологов стали искали чаще, чем неврологов и ортопедов, которые входят в топ-5 самых востребованных врачей! Но для этой специальности не обязательно наличие диплома о медобразовании, поэтому исследователи не стали включать психологов в топ врачей. Всего же в городах-миллионниках психологической помощи искали более 136 тысяч пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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