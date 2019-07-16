Арктику освоить – как «с нуля» страну построить

«Роснефть» направила властям предложение по реализации проекта «Восток ойл»: вместе с партнерами она готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений и строительство инфраструктуры в Арктике. Но без поддержки государства в виде инвестиционных стимулов проект вряд ли состоится из-за высоких налогов и запредельных ставок по кредитам. Пожалуй, это самая яркая новость последних дней, которая вызвала в соцсетях вал спекуляций и домыслов. Правда, как обычно это и бывает, самые яростные критики не удосужились прочитать сообщения СМИ дальше заголовков и вникнуть в смысл. 2,6 трлн. рублей, которые нужны проекту – не единовременный платеж из бюджета, как подумали многие,. не «живые» деньги, а налоговые преференции. которые окупятся с лихвой во время реализации проекта.

Как получить доступ к несметным богатствам недр российской Арктики? Что мешает компаниям начать их разработку и создать сотни тысяч новых рабочих мест, загрузить заказами российскую промышленность?

На эти вопросы 16 июля в эфире России-24 постарались ответить ведущие российские эксперты.

БОГАТАЯ, НО ТРУДНОДОСТУПНАЯ

Сколько бы ни говорили о наступлении эпохи альтернативных источников энергии, но нефть и газ еще долго будут оставаться ключевым элементом глобального энергетического фундамента. В этом смысле арктические месторождения нам очень пригодятся.

Российский шельф по площади – Европа. И по прогнозам, половина его территории - нефтегазоносная. По оценке Минприроды РФ, в недрах Арктики хранится около 511 млрд. тонн нефтяного эквивалента – две трети мировых ресурсов углеводородов.

Но при всем богатстве этих территорий они представляют собой такое же белое пятно, как и на карте – здесь нет ни транспортной, ни добычной инфраструктуры.

А чтобы добывать, нужны не только буровые платформы, но и порты, хранилища, аэродромы, дороги, ледоколы, танкеры и газовозы.

- Пришло время промышленной политики. «Восток Ойл» - это промышленный проект, который даст колоссальный эффект. В ходе его реализации будут построены дороги, аэропорты, линии электропередач, трубопроводы длиной порядка 5,5 тысяч километров. Будет загружен Северный морской путь, который без 80 миллионов тонн трафика не оживет. Только «Восток Ойл» даст 100 миллионов тонн грузов! По сути, это сопоставимо со строительством целой страны, - высказал точку зрения доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

ВЫИГРАЮТ БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА

Сейчас бизнес фокусируется прежде всего на рисках, а не на возможностях, из-за чего не рассматривает дальние перспективы. А чтобы стимулировать рост инвестиций и экономический рост, нужны крупные инфраструктурные проекты.

- Создание инфраструктуры даст мультипликативный эффект экономике, который эксперты KPMG оценивают примерно в 2% к ВВП до 2050 года, 30 трлн. рублей до 2038 года. То есть это огромный эффект для экономики страны, ведь для проекта потребуется российское оборудование. «Роснефть» предлагает, чтобы государство помогло освоению этого проекта, предлагает предоставить налоговые стимулы по примеру успешно действующего завода «Ямал СПГ». Это обнуление ставки НДПИ, это налоговые стимулы при строительстве инфраструктуры, и только благодаря поддержке государства реализация этого проекта даст положительную внутреннюю норму доходности.

Без поддержки государства этот проект достаточно трудно развивать и самой «Роснефти», и иностранным партнерам тоже, - поделился мнением старший аналитик «БКС ПРЕМЬЕР» Сергей Суверов.

Кстати, компании планируют вложить в проект от 5 до 8,5 трлн. рублей. Но их интересует также и доходность. А добиться приемлемого уровня доходности на вложенный капитал можно лишь в рамках интегрированных проектов с длинным жизненным циклом, которые требуют определенных инвестиционных условий.

ХОЧЕШЬ КОНФЕТКУ? А НЕТ КОНФЕТКИ!

Тем временем Минфин подсчитал, сколько бюджет недополучит денег от льготных условий при реализации проекта. По мнению чиновников, это 250 недополученных миллиардов рублей доходов от Налога на добычу полезных ископаемых.

Правда, Минфин в данном случае делит шкуру неубитого медведя: если не будут приняты инвестиционные стимулы реализации проекта, то доходов-то никаких и не предвидится – проект просто останется идеей.

- Помните фильм «Не горюй!»?. Когда герой Кикабидзе оказывается в яме с героем Мкртчяна и спрашивает того: «Хочешь конфетку?» «Да». «Нет конфетки». Вот Минфин хочет конфетку, которой еще нет - ее еще надо сделать, построить, - привел пример Леонид Крутаков.

Его мысль развил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По мнению эксперта, если не делать ничего, то там ничего и не будет, и денег государству не будет.

-Смысл проекта заключается в том, чтобы не брать налоги некоторое время с этого проекта и позволить ему развиваться. Но при этом некоторые забывают, что налоговый эффект составит 4,4 триллиона рублей. То есть речь не о том, чтобы взять деньги и выкинуть на ветер. Нет. Речь идёт о том, чтобы получить в федеральный бюджет триллионы рублей, которых не было бы без этих налоговых инвестиций. Точно так же, точно по этой же схеме американцы создали сланцевую отрасль. Когда не было ничего, они стали давать льготы, и теперь более половины американской нефти является сланцевой, - сказал Михаил Делягин.

НЕ ТРУБА, А ТАНКЕР

Одна из стратегических задач нашей страны – развитие Северного Морского пути, который призван стать ключевой транспортной артерией, связывающей Северную Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. А чтобы превратить Севморпуть в артерию, его грузопоток должен быть доведен к 2024 году до 80 млн. тонн. Без нефти и газа это невозможно.

-Если мы, как сейчас, продолжим качать нефть по системе Восточная Сибирь – Тихий океан в Козьмино и дальше поставлять на мировой рынок, то огромные расстояния прокачки будут съедают значительную часть прибыли. И, конечно, лучше найти более эффективные пути. Более эффективным путем является строительство на побережье порта нефтеналивного и поставка нефти танкерами как в Европу, так и в Юго-Восточную Азию. Действительно, чтобы это реализовать, нужно фактически построить целую страну. Потому что там ничего нет. Сейчас очень многое делается для того, чтобы ожил Северный морской путь. Но для того, чтобы он заработал, во-первых, нужны опорные пункты, порты, которые позволят бункероваться судам, позволят производить текущий ремонт и так далее. И, конечно, нужны сами суда. Их нужно построить,- высказал мнение ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Эксперты сошлись во мнении, что хоронить традиционную энергетику и нефтегазовую отрасль преждевременно. И пока другого пути, кроме освоения новых месторождений углеводородов, нет.