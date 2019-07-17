2019-07-17T08:30:57+03:00
Спорт

Голландский ПСВ готов отпустить в "Спартак" своего футболиста за 10-15 миллионов евро

Новичком "красно-белых" прочат уругвайского полузащитника Гастона Перейро
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Гастон Перейро играет за ПСВ и сборную Уругвая.Гастон Перейро играет за ПСВ и сборную Уругвая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Атакующий полузащитник сборной Уругвая и голландского клуба ПСВ из Эйндховена близок к тому, чтобы перейти в московский "Спартак". Об очередном трансферном интересе "красно-белых" заговорили голландские СМИ.

Как пишет Voetbal International, москвичи проявляют интерес к 24-летнему футболисту. При этом, официального предложения по этому игроку не делали. В свою очередь же, клуб из Эйндховена хочет выручить с этой сделки от 10 до 15 миллионов евро. У игрока, к слову, летом 2020 года истекает срок действия контракта с ПСВ.

За команду из Эйндховена уругваец играет с 2015 года. В прошлом сезоне в чемпионате Голландии он провел 27 матчей за свой клуб, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Всего же в его карьере 114 игр и 42 гола за ПСВ.

9 игр и 4 гола в его активе за сборную Уругваю, за которую он выступил, в том числе, и на недавно завершившемся Кубке Америки 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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