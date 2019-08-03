Спартак - Динамо 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футболисты "Спартака" и "Динамо" сыграют один из центральных матчей 4 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. На старте сезона далеко не все выходит у обеих команд, а очная встреча давнего противостояния - шанс изменить ситуацию в свою пользу в сезоне. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Динамо 3 августа 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Динамо 3 августа 2019

54 матча провели между собой команды в чемпионатах России, 29 побед на счету "Спартака", 17 раз встречи завершались вничью, а остальные игры выиграло "Динамо".

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Динамо 3 августа 2019

У "Спартака" чуть больше преимущества в этой игре.

Прогноз на матч Спартак - Динамо 3 августа 2019

"Спартак" одержит победу над "Динамо".

Где смотреть матч Спартак - Динамо 3 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Динамо можно посмотреть 3 августа и начнется в 19:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Динамо 3 августа 2019

Трансляция матча Спартак - Динамо 3 августа 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.