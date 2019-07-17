2019-07-17T10:24:19+03:00
Происшествия

Сломавшийся в небе самолет МЧС летел для оказания помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

В аэропорте ситуацию не называют аварийной
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Самолет Ил-76 МЧС России. Фото Алексей КОРШУНОВСамолет Ил-76 МЧС России. Фото Алексей КОРШУНОВ
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Самолет МЧС Ил-76, вылетевший утром в Иркутск, совершил посадку в аэропорту "Жуковский" в Подмосковье. На борту сработал датчик неисправности гидравлической системы. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в пресс-службе аэропорта.

- Сегодня в 6.46 из аэропорта вылетел Ил-76. Это борт МЧС России. Он направлялся в Иркутск. После взлета сработал датчик неисправности гидравлической системы. Пилот принял решение вернуться в точку вылета, - сказали в пресс-службе аэропорта "Жуковский".

Самолет был вынужден кружить над Москвой, чтобы сбросить топливо для мягкой посадки. Борт провел в небе больше двух с половиной часов.

В аэропорте ситуацию не называют аварийной, пока все происходит в штатном режиме, строго по регламенту.

Как стало известно "Комсомольской правде", борт грузовой. В самолете находится экипаж и сопровождающий груз.

Самолет накручивал круги, сжигая топливо перед аварийной посадкой.

Самолет накручивал круги, сжигая топливо перед аварийной посадкой.

- Рейс не пассажирский. В самолете оборудование, которое везли для оказания помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, - уточнил источник в экстренных службах.

Стоит отметить, что самолеты МЧС базируются и вылетают из аэропорта "Жуковский". Здесь же проходят испытания самолеты Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, вылетают и пассажирские борты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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