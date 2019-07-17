Суд: Массовая вырубка реликтовых лесов в заказнике "Туколонь" была незаконной

Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке реликтовых лесов в региональном государственном заказнике "Туколонь" и признал ее незаконной. Об этом во вторник заявили в Генпрокуратуре России.

Отметим, что тема уничтожения 120 гектаров лесного фонда в заказнике "Туколонь", что привело к ущербу на 748 миллионов рублей, получила широкий общественный резонанс по причине чудовищного наводнения, которое 26 июня потопили более сотник населенных пунктов в Иркутской области.

Где не затопило, там горело. Пылали десятки тысяч гектаров не случайно, так как вырубки проще всего скрыть поджогами пней. Это распространенная практика среди "черных" лесорубов. Но попытки скрыть вещественные доказательства чиновники Иркутской области предприняли слишком поздно: уголовное дело в Следственном комитете уже находится в завершающей стадии.

Примечателен также тот факт, что преступники знали о том, что вырубка может привести к серьезным подтоплениям и последствиям. Иркутская область пережила два больших наводнения в 2001 году, в 2006-ом, а после большого наводнения в Приморье 2016 -го года экологи заявили о том, что рост наводнений связан с участившимися вырубками. Но эти заявления не остановили "черных" лесорубов. И вот опять...

Доказать вину чиновников оказалось не просто. На это ушло более года.В Генпрокуратуре России напомнили, как развивались события.

Сначала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, прокуратура Иркутской области и Федеральное агентство лесного хозяйства обратились в Четвертый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 мая 2019 года, которым договор купли-продажи лесных насаждений, полученных в результате проведения сплошной рубки реликтовых лесов в Туколоне, признан заключенным в соответствии с законом.

С вынесенным решением прокурор не согласился. Так как фактически сплошная санитарная рубка на территории особо охраняемой природной территории проведена без согласования Уполномоченного органа. Но доводы прокуроров были признаны судом обоснованными.

При установленных обстоятельствах лес не подлежал рубке. 17.07.2019 судом апелляционной инстанции по делу принят новый судебный акт: действия ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в форме сплошных санитарных рубок в заказнике "Туколонь" признаны незаконными.

По мнению иркутский ученых, в частности научного руководителя Института географии СО РАН Виктора Плюснина, вырубка местных лесов могла стать фактором, который усилил наводнение в долине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в Москве

Сергей Шеверда подозревается в превышении должностных полномочий в связи с незаконной рубкой в заказнике «Туколонь» (подробюности)