2019-07-17T14:00:33+03:00
Политика

"Дорогая Ангела!": Путин поздравил Меркель с юбилеем, обратившись к ней на "ты"

Канцлеру Германии исполнилось 65 лет
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Канцлер Германии Ангела Меркель.Канцлер Германии Ангела Меркель.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Канцлер Германии Ангела Меркель встретила свое 65-летие не в самом лучшем настроении. Приступы дрожи, ставшие достоянием общественности, усиливаются. Несколько последних официальных визитов иностранных лидеров пришлось даже проводить с вопиющим нарушением протокола - слушать государственные гимны, сидя на стульях.

Владимир Путин до сих пор на публике, несмотря на многолетнее знакомство и даже дружбу, всегда обращался к Меркель на "вы". Но в такой момент в своей поздравительной телеграмме и он перешел на более теплый тон:

"Дорогая Ангела! Прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея. Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всём мире. Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы. Искренне желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".

Позднее Путин позвонил Меркель и лично поздравил ее с юбилеем. Даже сухо-официальный сайт Кремля отметил, что это было сделано "тепло".

ИСТОЧНИК KP.RU

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