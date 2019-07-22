В Москве реконструировали знаменитый доходный дом Привалова напротив Кремля

В средневековой Москве в 500 метрах от Кремля, на острове Балчуг, располагался Государев сад, где выращивали экзотические фрукты для царских пиров. Со временем этот квартал стали застраивать, причем селились здесь самые уважаемые люди страны. Так на Садовнической, 9 стоял дом семьи Демидовых, которые дали стране и видных государственных деятелей, и известных меценатов, и богатейших предпринимателей. Историческое значение «золотого района» у Кремлевского острова с годами только росло.

Сейчас здесь находятся не только музеи и исторические и культурные памятники. Здесь же расположены головные офисы российских бизнес-гигантов, таких как «Роснефть», «Тюменская нефтяная компания», «АЛРОСА», «Мосэнерго», «РОСНО», «Транснефть», «Московский Правозащитный Центр». Такой выбор неслучаен, ведь микрорайон удачно расположен в самом центре столицы, в пяти минутах ходьбы до станции метро «Новокузнецкая». Здесь развита инфраструктура, по соседству крупнейшие торговые центры кинотеатры и т. д., поэтому остров по праву считается престижным и комфортным для работы.

Легендарный архитектор

История доходного дома на Садовнической, 9 началась в начале XIX века. Купец Ефим Привалов купил строение в 1896 году, а в 1903 полностью перестроил его, причем от старого дома остались только капитальные стены — даже окна заложили и прорубили новые. Здание стало пятиэтажным. Здесь купец продавал веревки, паклю, войлок и рогожу для строительства. Дела предпринимателя шли так бойко, что вскоре Привалов построил во дворе еще два здания.

Автор архитектурного ансамбля — легендарный архитектор Эрнст-Рихард Нирнзее. Как и откуда он появился в Москве — до сих пор никто точно не может сказать никто, но некоторые биографы предполагают, что он прибыл из Варшавы. Нирнзее прожил в российской столице всего около 10 лет, но за это время он успел перевернуть представление москвичей об архитектуре.

Загадочный архитектор построил в столице порядка двух десятков зданий, большинство из них — доходные дома. Самая известная работа автора — легендарный «Тучерез». Первое многоэтажное каменное здание появилось в Москве в 1913 году. Архитектор выкупил участок в Большом Гнездниковском переулке и обратился к городским властям с просьбой разрешить снос имеющихся строений и выстроить «каменное в 9 этажей жилое строение для маленьких квартир, с жилым полуподвалом, с отдельной столовой над частью 9 этажа, центральным водяным отоплением, проездными воротами под сводом».

Маленькие квартиры доходного дома вскоре облюбовали столичные холостяки, среди которых было много представителей тогдашней богемы. В разное время в «Тучерезе» «засветились» Михаил Булгаков и Владимир Маяковский. «Дом холостяка», как еще называли первый столичный небоскреб, был оснащен лифтами, в нем также имелась и своя телефонная подстанция, поэтому для своего времени здание считалось модным и ценилось, как сейчас ценится апартаменты бизнес-класса.

Во многом опережающие свое время и как сейчас бы сказали инновационными были все проекты Нирнзее. На Садовничевской, 9 автор спроектировал два неготических здания из красного кирпича. Специалистам «Группы ЛСР» удалось досконально воссоздать оба здания в оригинальном виде. Третье здание архитектурного ансамбля, которое Нернзее надстроил, выполнено в стиле ампир первой половины XIX века. Его фасад, обращенный на Садовническую улицу, специалисты «Группы ЛСР» также бережно реконструировали, и воссоздали в первозданном виде лепнину и керамику.

Новая жизнь доходного дома

Сейчас комплекс исторических зданий представляет собой многофункциональный комплекс площадью 24 360 квадратных метров. Три выразительных строения разных эпох деликатно объединили стеклянным куполом. В едином пространстве атриума уютно расположился просторный крытый внутренний двор, а внутренние фасады зданий теперь надежно защищены от негативного воздействия городской среды.

Специалисты «Группы ЛСР» соорудили здесь просторную подземную парковку, рассчитанную на 170 машиномест. Въезд в паркинг оснащен современной системой распознавания госномеров.

Сейчас легендарный доходный дом готов к продаже или к сдаче в долгосрочную аренду одному покупателю или стать новым адресом для офисов нескольких организаций.

Эксперты уже отметили, что такое предложение на рынке коммерческой недвижимости сейчас очень своевременно, ведь именно сейчас эксперты отмечают дефицит свободной коммерческой недвижимости в центре Москвы. Аналитики консалтинговой компании JLL фиксируют наибольший «уход» с рынка свободных площадей в зоне от Садового кольца до ТТК. «В условиях дефицита площадей в центральном деловом районе и "Москва-Сити" мы ожидаем дальнейшего снижения доли свободных площадей за пределами Садового кольца», - резюмируют эксперты компании.