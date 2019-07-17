Игра - это серьезно!

Особенность этого турнира, инициированного компанией Tele2, в том, что он проводился по мобильным дисциплинам. Это значит, что соревнование происходило не с компьютеров, а с сотовых телефонов.

Киберспорт в России только начинает развиваться, и популярный оператор всячески этому способствует. Тем более, что все необходимое теперь у него для этого есть: в марте этого года компания первая на российском телеком-рынке запустила полноценную платформу для геймеров. Эта площадка (Cyberhero) объединила самые востребованные в киберсообществе сервисы. Сервис открыт не только для абонентов Tele2, но и для всех почитателей киберспорта. Для многих любителей это возможность монетизировать свои геймерские навыки и превратить хобби в профессию. Еженедельно здесь проходят как минимум два турнира с призовым фондом от 5 тысяч рублей.

В нынешнем крупнейшем соревновании Tele2 MobileOpen Cup’19 принять участие мог любой человек, у которого есть мобильный телефон. Люди заранее регистрировались, в течение полутора месяцев состязались между собой по нескольким популярным дисциплинам: PUBGMobile, Hearthstone и ClashRoyale. Самые успешные дошли до стадии плей-офф и вот теперь в финале в рамках Фестиваля ГИКПИКНИК за титул победителей поборолись 80 участников - сильнейшие из сильнейших. Играли соло, в паре и в командах.

Этот "Royale" не спрячешь в кустах

Хочется подчеркнуть, что MobileOpen Cup’19 стал самым масштабным турниром на территории России по мобильному киберспорту. Изначально в нем приняли участие более 21 тысячи человек самого разного возраста из разных регионов России, хотя в основном он проводился для Москвы и Московской области. А призовой фонд составил 1,2 млн рублей, что солидно даже для традиционного любительского кибертурнира, не говоря уже про мобильный.

Интересно было побеседовать с финалистами соревнования и узнать подробности их подготовки и участия в турнире.

Алексей Пашков, тренер из Москвы:

- В качестве тренера я работаю с ребятами всего около трех недель. Ровно столько мы готовились к этому состязанию. Подготовились и выиграли его. Впечатления хорошие, организация тоже понравилась - все на лучшем уровне. Эта игра - первопроходец в жанре Battle Royale - захватила рынок и сердца. В гейминге она, как глоток свежего воздуха.

Артем Теплухов, 19 лет, из Перми, победитель, выпускник краевого индустриального техникума, специально приехал на турнир в Москву:

- Онлайн-тренировки проходили по восемь часов в день. Так достаются первые места. Я к этому отношусь серьезно и стараюсь сделать игру своей профессией.

Рослов Егор, 20 лет, москвич, студент транспортного университета (РУТ МИИТ), победитель:

- На последнем этапе игры я очень волновался, потому что между нами и соперниками разрыв был минимальный. Поэтому, когда объявили нашу победу, конечно, очень обрадовался! Это мой первый опыт участия в подобных мероприятиях, и он оказался таким позитивным, что хочется двигаться дальше. Сегодня мы отдохнем, а уже завтра начнем снова тренироваться.

В качестве приза ребята выиграли 125 тысяч рублей и памятный кубок. Часть средств вложат в улучшение девайсов. Выигрыш отпразднуют посещением бани - без алкоголя и прочего баловства. Вот какие правильные и целеустремленные молодые люди!

Дебердеев Денис, 23 года, из Подмосковья, победитель:

- Так что не только маленькие мальчики играют в эти игры, но и взрослые женатые дяденьки, как я. У меня сын скоро родится, и он, скорее всего, тоже будет играть. Признаюсь, сегодня было тяжело. В первые две встречи нас убивали, и мы ничего не могли с этим поделать. А потом отыгрались. Мы получили приз и 40 тысяч рублей. От радости до сих пор потрясывает. Играли двое на двое. Мой напарник Дмитрий Покровский ради финала приехал сюда аж из Тюмени! Так что, можно сказать, дорогу он отбил. Сам я из Подмосковья. Приятно, что мы здесь засветились, показали, на что способны. Возможно, нас заметят игровые организации и подпишут с нами игровой контракт.

...Стенд Tele2 легко можно было узнать по многолюдью и по настоящему спортивному багги, облепленному детворой. Багги - это одно из транспортных средств, которое используется в игре PUBGMobile. Надо ли пояснять, что, конечно, это была самая популярная зона для фотографирования и развлечения. Два дня из машинки просто не вылезали дети: они тыкали в кнопки, крутили руль, дергали педали и воображали себя очень крутыми, что очень важно - потому что соответствует действительности. Не "отыграв" в нужной мере некий свой образ, мы рискуем в реальной жизни не стать тем, кем мы хотим. Так что игра - это серьезно.