Кто лидирует в мировом рейтинге по SEP-патентам в сфере 5G?

Мировой рейтинг компаний по количеству SEP-патентов на технологии 5G.

Согласно приведенным данным, количество SEP-патентов, принадлежащих Huawei, составило 2160. Это число значительно превышает количество патентов других компаний. Вторую строчку заняла компания Nokia с 1516 патентами. Huawei более чем в два раза опередила компанию Qualcomm.

Почему так важны базовые патенты?

Термин "базовый патент" часто применяют к патентам на новые изобретения или технологии. Производитель владеет патентом SEP, а другие компании не могут использовать данное изобретение без разрешения владельца базового патента. Они должны платить правообладателю, покупая лицензию на использование технологий, которые защищены патентом SEP.

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