2019-07-18T14:05:49+03:00
Общество

Кто лидирует в мировом рейтинге по SEP-патентам в сфере 5G?

Немецкая исследовательская компания IPlytics объявила, что по количеству SEP-патентов (базовых патентов) на технологии 5G, Huawei заняла первую строчку в рейтинге. Она обогнала такие компании, как Nokia и Qualcomm
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мировой рейтинг компаний по количеству SEP-патентов на технологии 5G.

Согласно приведенным данным, количество SEP-патентов, принадлежащих Huawei, составило 2160. Это число значительно превышает количество патентов других компаний. Вторую строчку заняла компания Nokia с 1516 патентами. Huawei более чем в два раза опередила компанию Qualcomm.

Почему так важны базовые патенты?

Термин "базовый патент" часто применяют к патентам на новые изобретения или технологии. Производитель владеет патентом SEP, а другие компании не могут использовать данное изобретение без разрешения владельца базового патента. Они должны платить правообладателю, покупая лицензию на использование технологий, которые защищены патентом SEP.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хождение по мукам с «травматом» и «Сайгой»: как я за четыре дня продлил разрешение на оружие
Спецкорр КП на себе проверил, как работает ужесточающийся с каждым годом «Закон об оружии» и за четыре дня прошел бюрократический квест по лицензионно-разрешительной системе
Новости 24