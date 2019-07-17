Рабыня Изаура: Бразилия переживает худшие времена за последние 30 лет

62-летняя бразильская актриса Луселия Сантос, известная россиянам по главной роли в сериале "Рабыня Изаура", переехала на постоянное место жительства в Португалию. Основной причиной эмиграции стало несогласие звезды с нынешней политикой бразильского правительства и многочисленные проблемы, с которыми она столкнулась в связи с этим. Телекомпании прекратили приглашать ее на съемки, а киноассоциации, в которые входила Луселия, сделали ее персоной нон-грата.

Мы живем в постоянном кошмаре

- Сегодня в Бразилии мы переживаем наихудший момент в истории за последние 30 лет, - призналась Сантос в интервью португальскому телеканалу TVI. - Мы наблюдаем полный регресс, будто стрелки на часах движутся в обратную сторону. Страна под военным сапогом! Это трудно объяснить. Но каждое утро ты просыпаешься словно после ночного кошмара, хотя на самом деле мы живем в этом кошмаре. Каждый день новости все хуже и хуже. Наше государство, наши судьи не уважают Конституцию, многие государственные институты разрушаются изнутри... Даже актерское общество сегодня раскололось на два лагеря по политическим соображениям.

Сантос также рассказала о том, что государство варварски вторглось в девственные леса Амазонки, нарушая законы неприкосновенности заповедных зон. Нынешние власти безжалостно вырубают леса, загрязняют реки и убивают вождей индейских племен, которые пытаются препятствовать этой интервенции.

- Люди должны прекратить покупать продукты из джунглей Амазонки, - уверена Луселия, - чтобы не поддерживать производителей, которые открывают фабрики в заповедных местах. У нас самый большой тропический лес в мире и он оказался под угрозой уничтожения! Печально, что немногие осмеливаются поддержать меня и открыто выступить против политики государства. Никто не хочет потерять свою работу и связи...

Ездила к Луле в тюрьму

Известно, что Луселия - ярая сторонница бывшего президента Лулы да Сильвы, который в настоящее время отбывает 12-летнее тюремное заключение по обвинению в коррупции. Сантос уверена, что именно во времена Лулы в Бразилии наблюдался рост экономики и общего благосостояния жителей, а нынешнее правительство толкает страну в пропасть. Плантаторам разрешили использовать пестициды при выращивании овощей, идут разговоры о введении свободного ношения оружия на улицах... Все это, по словам Лысели, ассоциируется у нее со смертью и безысходностью.

- Я проводила вместе с президентом Лула каждое 1 мая - день защиты трудящихся, - рассказала Луселия. - И даже когда он оказался в тюрьме, не изменила этой традиции, я навещала его там.

Посоветовавшись с родными, Сантос решила эмигрировать в Португалию. Вместе с Луселией в Европу перебрался еще один актер из сериала "Рабыня Изаура" 72-летний Эдвин Луиза, сыгравший возлюбленного Изауры миллионера Алвару. Актеры не намерены сидеть без работы и уже начали работу в новом португальском сериале под названием "Na corda bamba" ( "На канате").

Рио де Жанейро