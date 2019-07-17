ФСБ ликвидировало в Курской области 10 подпольных оружейных мастерских.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с МВД России пресекли деятельность преступной группы из числа жителей Курской области, которые переделывали в подпольных мастерских охолощенное оружие в боевое.

К своей работе токари подходили довольно ответственно: для переделки деталей немецкого оружия, которое использовалось в годы Великой Отечественной войны, они пользовались чертежами нацистских инженеров и оружейников.

Переделанные пистолеты, револьверы, автоматы и пулеметы они сбывали по всей стране. Только во время задержания у них был изъят целый арсенал стрелкового вооружения.

Для переделки деталей немецкого оружия, которое использовалось в годы Великой Отечественной войны, они пользовались чертежами нацистских инженеров и оружейниковФото: Оперативная съемка

- В результате из незаконного оборота изъяты 92 единицы огнестрельного оружия: 2 пулемета ("РПК", "ZB-30"), 12 автоматов ("АК-74", "АКС-74У", "АКМС"), 7 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "ППС", "Кедр", "МП-40"), 13 карабинов и винтовок ("СКС", "СВТ", "Мосина", "Сайга"), 57 пистолетов и револьверов ("ПМ", "ТТ", "АПС", "Кольт", "ПЯ", "Люгер", "Наган"), самодельное стреляющее устройство (авторучка), а также 3,6 кг пороха, ручная осколочная граната "Ф-1", около 4400 патронов и 1600 комплектующих (пули, гильзы, капсюля) для их производства, более 400 основных частей оружия, 2 приспособления для бесшумной стрельбы, - перечислили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в течении нескольких дней была прекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия и производству патронов с наличием профессионального оборудования.

Сейчас оперативники выясняют кому продавцы успели сбыть оружие и готовятся к служебным командировкам.