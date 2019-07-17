«Король Лев» из мультфильма прыгнул в фотореализм

Наверное, сразу стоит сказать, что технически это шедевр. Двухчасовая картина выглядит также реалистично, как документальный фильм об Африке производства BBC или Animal Planet - но все животные созданы на компьютере. У них кипят шекспировские страсти, они разговаривают и периодически поют - и это не вызывает никакого отторжения: как будто так им и полагается в природе. Непонятно даже, к какому виду кинематографа отнести «Короля льва»: по сути это анимация, но выглядит совершенно как художественный фильм. Естественно, без единого человека в кадре: в оригинальном «Короле Льве» их не было, и здесь они ни к чему.

В 1994 году рисованный по старинке «Король Лев» занял вторую строчку в списке самых кассовых фильмов всех времен - его тогда обгонял лишь «Парк Юрского периода». Когда на студии Walt Disney затевали мультфильм про Африку, никто и подумать не мог о таком успехе. В тот момент знали только, что в центре сюжета будут львы. Сценарий находился в разработке несколько лет - и в итоге авторами сюжета в титрах значатся 17 человек, при том что в основу все равно положены «Гамлет» с его бессмертным «дядя убил папу» и библейские жизнеописания Иосифа и Моисея.

В Африке правителем над зверями поставлен мудрый лев Муфаса. У него и его супруги, королевы Сараби, рождается сын, львенок Симба. А еще у Муфасы есть брат, настолько плохой и коварный, что у него нет даже имени, а есть только прозвище - Шрам. Этот самый Шрам сам хочет быть королем; в итоге он сговаривается с извечными врагами львов, подлыми гиенами, убивает брата и заставляет маленького глупого Симбу поверить в то, что тот сам стал причиной смерти отца. Теперь Шрам - король, а Симба в изгнании. Он потихоньку взрослеет в компании Тимона и Пумбы, суриката и бородавочника, двух клинических раздолбаев, образовавших странный альянс. В конце концов, возвращается к своим, свергает Шрама, и все становится хорошо.

Король Лев - официальный трейлер.

Этот сюжет, с таким трудом вымученный в начале 90-х, сейчас считается священным - по крайней мере, с точки зрения бизнеса. На основе мультфильма поставили еще и мюзикл, который с успехом ставился во многих странах мира (Россию эта напасть пока обошла), и принес создателям 8 - прописью: восемь - миллиардов долларов. И у мультяшного, и у сценического «Королей Львов» орды поклонников. Джон Фавро, автор недавней отличной «Книги джунглей» (там тоже было полно компьютерных зверей, но все-таки нарисованных не на таком запредельном уровне) не смеет отступить от канона, только слегка расширяет сюжетные линии. В «Книге джунглей» у него, похоже, было больше свободы - тот все-таки основан на совсем другом мультфильме, мультфильме, которому сто лет в обед и на который никто не молится. А тут местами - просто покадровое воспроизведение оригинала четвертьвековой давности. Никто не дает делать ни шага вправо, ни шага влево: упаси Бог, фанаты будут разочарованы.

Тут и выясняется, что история, которая могла держать мультик, еле-еле держит двухчасовую картину; она слишком упрощенная, плосковатая, слишком детская. Вопросы, которые в мультфильме кое-как сглаживались, тут вдруг топорщатся. Вообще-то львы - хищники, они на вершине пищевой цепочки, и, стало быть, враги почти всего живого в Африке; с какой бы это стати обезьянам и антилопам поклоняться тем, кто при первой возможности их сожрет? (Хотя, конечно, бывает в природе и такое, Иван Васильевич с Иосифом Виссарионовичем не дали бы соврать). Когда Мусафа втирает маленькому Симбе что-то вроде «Да, мы едим антилоп, но потом умираем и превращаемся в траву, которую едят антилопы», это классический случай гнилой отмазки, а не великий круг жизни. (Самого Симбу авторы «Короля Льва» сажают на диету из червяков, и благоразумно завершают кино в тот момент, когда ему приходит пора перейти на что-то более калорийное).

Легкую, энергичную, стремительную «Книгу джунглей» легко было смотреть взрослому человеку, она возвращала его в детство. Новый «Король Лев» - продукт строго для детей. Не будет никакой беды, если они его посмотрят - но взрослые под конец, глядя, как гиены прыгают на львов, а львы обратно на гиен, зевнут и взглянут на часы.