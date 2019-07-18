Аквариумное дело – целая наука: жители Омска смогли узнать тонкости непростого увлечения

Любители рыбок не всегда знают все тонкости аквариумного дела, а обеспечить обитателей аквариумов достойным уходом – непростая задача. Узнав, что содержание рыбок или черепах – это целая наука, многие просят забрать то или иное животное. С использованием президентского гранта в Омске создали школу аквариумиста «Nautilus», основной целью которой стало повышение грамотности людей в отношении братьев наших меньших и защита питомцев от гибели. Базой для этого проекта стал городской общественный благотворительный Фонд «Развитие».

Школа работала с декабря 2018 по май 2019 года. За это время узнать тонкости аквариумного дела смогли свыше 400 жителей Омска, среди них 60 детей школьного возраста.

Программа школы была разделена на три этапа: от обучения до самостоятельного проведения экскурсий. На этапе обучения для взрослых проводились лекции, а для юных любителей рыбок были в основном практические занятия по чистки и оформлению аквариума. На втором этапе шла подготовка для самостоятельного проведения экскурсий для посетителей, таким образом, участники школы изучали и азы экскурсоводческого дела. Непосредственное проведение экскурсий стало третьим этапом.

Школа аквариумиста «Nautilus»Фото: социальные сети

Во время обучения за каждой группой детей на организованной выставке был закреплён аквариум. Полученные теоретические знания дети сразу же применяли на практике, ухаживая за установленными аквариумами, заполняя их декорациями, растениями и подводными обитателями, но все это под присмотром и руководством профессионалов.

В конце проекта каждый юный учащийся школы «Nautilus» выбирал себе свой аквариум, и рассказывал про его обитателей. Кто-то выбирал морской аквариум или золотых рыбок, а кто-то решил рассказывать о содержании крокодилов с черепахами. Экскурсии ребята проводили для детей из социальных центров, домов детского творчества и простых школ. На выставке два раза в месяц проходили открытые лектории и практические занятия для жителей города.

Посетители школы больше узнали о разновидностях рыб, их болезнях, карантине, профилактике и лечении, также о качестве воды в аквариуме: свете, температуре, щёлочности, кислотности. Они научились правильно менять воду в аквариуме, а также постигли тонкости его оформления. Следовательно, их питомцы сейчас живут в лучших условиях. При этом обучение стало полезно не только новичкам аквариумного дела, но и опытным специалистам, которые нашли ответы на вопросы, беспокоящие долгое время.

Школа аквариумиста «Nautilus»Фото: социальные сети

За время обучения юные посетители школы не просто стали разбираться, как одни рыбы отличаются от других и почему их нельзя содержать в одном аквариуме, но главное - они стали ответственно относиться к братьям нашим меньшим. У многих из ребят появились собственные аквариумы: кому-то их купили родители, а кому-то подарили организаторы проекта.

Сейчас у авторов проекта много планов по развитию своей инициативы. Так, в июле они планируют оборудовать специальный зал, в котором будут проходить занятия по уходу за обитателями водного мира. Организаторы хотят сделать новые выставочные стенды и закупить больше аквариумов, в которых будут представлены редкие и необычные животные.