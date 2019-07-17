Леониду Агутину на день рождения подарили жеребца с косичкой

50-летие Леонид Агутин в прошлом году отметил большим концертом в «Олимпийском» (который, правда, прошел только в ноябре, а не 16 июля, когда певец празднует день рождения). 51-летие встречали куда скромнее - в ресторане «Арбатский базар», без концерта, но с большим количеством журналистов: им представили книгу «Безграничная музыка».

51-летие певец встретил в ресторане «Арбатский базар», без концерта, но с большим количеством журналистовФото: Николай ГЕРАСИМОВ

Агутин значится на обложке как один из авторов, но написал книгу журналист и писатель Алексей Логвинченко, а идея принадлежит продюсерам Владимиру Логвинченко и Алексу Сино. Это не биография певца, как можно было подумать, а рассказ о том, как он записывал с гитаристом Ал ди Меолой англоязычный альбом Cosmopolitan Life, а еще о том, как сыграл концерт Havana Calling на Кафедральной площади Гаваны. Вышла книга тиражом 3000 экземпляров, и, как сообщается во первых строках, была задумана как «еще один подарок Лене в юбилейном году».

Поздравить Агутина в числе прочих пришли Николай Фоменко, Игорь Николаев, Любовь Успенская… Пришел и отец Леонида Агутина, Николай Петрович, больше всего известный по программе «Голос 60+». Несмотря на возраст - ему 84 года - он одел отнюдь не пенсионерскую курточку с затейливой китайской вышивкой в виде крадущегося по джунглям тигра и надписями Kultur и Future (последнее почему-то вверх ногами).

Несмотря на возраст - 84 года - Николай Агутин одел отнюдь не пенсионерскую курточку с затейливой китайской вышивкойФото: Николай ГЕРАСИМОВ

Громче всех, как обычно, был Отар Кушанашвили, который в какой-то момент потребовал от присутствующих выйти из ресторана на улицу. Там стоял фургон, из которого торжественно вывели маленького коня. Ни дождь, ни проезжающие по переулку машины, ни толпа фотографов, ни Кушанашвили не испугали храброго пони. По крайней мере, не до истерики.

- Но, боюсь, он может испугаться! Попозже мы с ним поближе познакомимся, найдем общий язык, выпьем с конем, поговорим… - сказал Агутин перед тем, как удалиться обратно в ресторан.

Ни дождь, ни проезжающие по переулку машины, ни толпа фотографов не испугали храброго пониФото: Николай ГЕРАСИМОВ

Присутствующим пояснили, что пони - жеребец, зовут его Максик, ему пять лет, и провел он эти годы в конноспортивном комплексе на Новой Риге. Где и отрастил гриву, которую ему для удобства заплели в косичку. Видимо, он и продолжит жить там, а новый хозяин будет наведываться к нему в гости.