2019-07-18T14:57:13+03:00
Политика

«Партия Возрождения России» властям Карачаево-Черкессии?

19 июля Верховный Суд рассмотрит апелляционную жалобу общественного движения о восстановлении его нарушенных прав
Александр ТИХОНОВ
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Карачаево-Черкесская республика славится своими горными курортами, горячими термальными источниками и не менее горячими политическими скандалами, без которых в последнее время не обходится ни одна избирательная кампания на территории республики. Нынешний политический сезон не стал исключением. 8 сентября этого года в КЧР должны состояться выборы депутатов высшего законодательного органа республики – Народного Собрания. Однако легитимность грядущих выборов уже сейчас вызывает сомнение. Дело в том, что на самом старте избирательной кампании, «волевым» решением республиканского избиркома по весьма сомнительным с юридической точки зрения обстоятельствам к ней не было допущено сразу три политические партии.

Одной из таких «партий-отказников» стала «Партия Возрождения России» - левоцентристская партия, основанная в 2002 году Председателем Госдумы РФ Геннадием Селезневым, после его выхода из КПРФ из-за принципиальных разногласий с ее бессменным лидером Геннадием Зюгановым. «ПВР» была создана не в качестве многочисленных партий-двойников КПРФ, коих мы можем в обилии наблюдать в ходе каждой избирательной кампании, а как политическая сила государственной направленности. Главной программной целью ПВР стало построение в России социального государства, полностью соответствующего седьмой статьи Конституции нашей страны. При этом ПВР никогда не позиционировала себя как противник существующей государственной системы управления и векторов развития страны, обозначенных президентом.

Казалось бы, такая партия была бы идеальна для представительства в любом законодательном органе страны. Ведь кто-то же должен заниматься социальными проблемами, коих в России, к сожалению, немало.

Однако власти КЧР почему-то восприняли «Партию Возрождения России» не как партнера и стратегического союзника в решении множества проблем республики, а как непримиримого врага. Хотя еще до начала избирательной кампании ПВР декларировала, что идет в республику не для борьбы с существующей властью, не для ее огульной критики, а с конкретными предложениями по республиканскому развитию и решению многих накопившихся в республике проблем социально-экономического характера, «отправивших» КЧР на 84-е предпоследнее место в рейтинге качества жизни среди регионов России. Хуже Карачаево-Черкесии качество жизни оказалось только в Тыве.

Конечно, «Партия Возрождения России» не собирается сдаваться и будет до последнего пытаться доказать свою правоту, причем не криками и уличными акциями, как их некоторые «коллеги» из других политических течений, а , как и положено в правом демократическом государстве, путем доказывания своей позиции в суде, а именно в Верховном Суде Российской Федерации, где уже 19 июля будет рассмотрена апелляционная жалоба ПВР о восстановлении ее нарушенных прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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