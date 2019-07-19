Карьера в 60+: Как пенсионерка из Санкт-Петербурга стала звездой YouTube

Пока другие пенсионеры пропадают на даче и вяжут дома носки, Татьяна Лозовская из Санкт-Петербурга живет на полную катушку. В свои 66 лет она настоящая звезда YouTube. Когда-то в порядке эксперимента Татьяна Викторовна завела видеоблог, посвященный изготовлению багетов - декоративных рамок для картин. Сейчас у нашей героини более 33 тысяч подписчиков, молва про нее докатилась до Индии, США и Германии. А багетная мастерская, которую она возглавляет, получает до нескольких миллионов рублей в месяц.

ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТОВАРОВЕД

Мы встретились с Татьяной Лозовской в багетной мастерской в полуподвальчике. На полу стойки с образцами багетов на любой вкус: резных, лепных, под старину. На стенах - картины самой Татьяны Викторовны: тут и вышивка, и роспись по шелку, и масляные краски.

- Я творчеством раньше занималась, только когда училась в школе, - говорит наша собеседница. - А потом больше сорока лет не бралась ни за кисть, ни за карандаш, ни за иголку с ниткой. Я вообще по образованию товаровед!

Никаких предпосылок ни к творчеству в целом, ни к изготовлению багетов в частности в ее жизни не было, признается Татьяна Викторовна. А были в ней самая обыкновенная советская семья, неудавшееся поступление в сельскохозяйственный университет в Пушкине, работа лаборантом в НИИ. После - свадьба с военным врачом и переезд в Мурманск на долгие двадцать лет.

- Все это время я работала по основной специальности, - продолжает она. - Что только не продавала: от стройматериалов до золота. Потом мы с мужем решили вернуться в Питер - и тут-то началась в нашей жизни черная полоса.

СПАСЕНИЕ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

- На работу меня не брали, - вздыхает Татьяна Викторовна. - Чтобы хоть как-то обеспечить семью, раздавала рекламки, устраивалась горничной…

В этот непростой период неожиданным спасением для Татьяны Викторовны стало вышивание. Сидя с иголкой и нитками, она хоть немного отвлекалась от навалившихся проблем. Картины поначалу делала простые, парочка до сих пор висит в мастерской как память, потом все сложнее и сложнее.

- Оказалось, что это очень затягивает, - улыбается наша собеседница. - Если раз взялся - потом уже себя не отучишь.

Но по-настоящему к творчеству она пришла только девять лет назад. К тому моменту Татьяна Викторовна

работала в мебельном салоне, который открыл ее пасынок Евгений. Продажи, стартовавшие поначалу очень даже неплохо, потом резко обвалились, и салон решено было превратить в багетную мастерскую.

- А потом, спустя еще какое-то время, руководство предложило мне начать вести блог, - вспоминает женщина.

«ИМПРОВИЗАЦИЯ - НАШЕ ВСЁ»

Первую серию записали с одного дубля в формате полной импровизации. Залили на YouTube… и дело неожиданно пошло. Совсем скоро количество подписчиков перевалило за тысячу, потом за две, а на сегодняшний день уже достигло 33 с лишним тысяч. И все это без копейки вложений.

- Мы очень удачно нашли незанятую нишу, - делится секретом успеха Татьяна Викторовна. - Как потом выяснилось, в русскоязычном интернете вообще очень мало блогов про багеты: кроме нас есть только один, который ведет команда из Белоруссии. И то он появился позже.

А между тем, отмечает наша собеседница, рукоделие сейчас на подъеме. Особенно вышивание, причем активно заниматься им стали не только женщины, но и мужчины.

СТАРИННЫЙ ГОБЕЛЕН И ВЫШИВКА ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Благодаря YouTube-каналу у мастерской, где работает Татьяна Викторовна, теперь нет отбоя от клиентов. А ее ежемесячный доход - от миллиона до трех миллионов рублей. У самой Лозовской зарплата, правда, скромнее - 30 - 40 тысяч. Для нее главное - чтобы проект процветал.

Появились у канала и свои постоянные зрители, а к его ведущей пришла настоящая народная популярность: однажды ее даже узнали на улице. Причем не по внешнему виду, а просто по голосу.

- А еще оказалось, что рукоделием увлекается очень много наших соотечественников за рубежом, - рассказывает она. - Мне пишут и присылают заказы люди из Германии, США, Турции, Италии, Индии. Недавно вот звонила одна женщина. Я сказала в трубку «алло», а она почему-то разрыдалась. Потом, придя в себя, рассказала, что очень соскучилась по питерской речи.

Благодаря огромному количеству новых знакомств в руках у мастерицы порой оказываются уникальные вещи. Так, она помогала выбрать раму для шерстяной вышивки XIX века - помогла, а потом еще и сама, просто по доброте душевной, восстановила поеденные молью фрагменты. В другой раз в мастерскую доставили картину метр на два - владельцы специально везли ее с Урала, потому что знали, что никто не поможет им с оформлением лучше, чем наша героиня. А однажды к Татьяне Викторовне даже попала вышивка из блокадного Ленинграда.

- Это, наверное, самая особенная вещь на моей памяти, - вспоминает Лозовская. - Видно было, как над ней трудились: в одном месте, например, мастерице не хватило ниток и пришлось распускать носочки. И как ее потом бережно, с любовью хранили.

«ДЕНЬГИ ДЛЯ МЕНЯ НЕ ГЛАВНОЕ»

Сейчас производство контента уже прочно встало на поток: новые серии появляются на канале по три-четыре в месяц. Татьяна Викторовна придумывает темы и ведет канал, снимает, монтирует и выкладывает видео в сеть ее помощница Арина.

- Для меня блог - в первую очередь самовыражение, возможность рассказать зрителям о себе, о творчестве, сподвигнуть их на какие-то эксперименты, - говорит Лозовская. - Но ни в коем случае не способ заработка. Мы даже отказываемся от монетизации и до сих пор не пишем для роликов сценарии - все происходит абсолютно свободно, все на импровизации. Мне кажется, когда это войдет в какую-то коммерческую колею, пропадет весь шарм, пропадет та изюминка, которые сейчас делают мой канал заметным.

Планы у Татьяны Викторовны наполеоновские: сейчас, например, она пытается выйти на связь с Юлией Алешичевой, 81-летней вышивальщицей, которой творчество помогает бороться с деменцией, и записать с ней совместную серию блога. В этом году работы Алешичевой даже показывали на Петербургском международном экономическом форуме - так что, думаем, дуэт получится яркий.