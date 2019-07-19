Как один школьник двух вымогателей в погонах наказал

В Санкт-Петербурге, похоже, разгорается новый скандал по типу «дела Голунова». Только наркотики в этот раз подкинули не журналисту, а 16-летнему школьнику.

Официальные комментарии, как всегда, скупы: «По версии следствия, подозреваемые... создав видимость изъятия у 16-летнего несовершеннолетнего наркотических средств... потребовали с последнего взятку в размере 300 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности».

Но если рассказывать историю своими словам, она приобретает более интересное звучание.

«Я ТОЛЬКО ДО БАНКОМАТА»

Итак, версия потерпевшего. Два сотрудника Росгвардии 26 и 29 лет среди бела дня останавливают 16-летнего мальчишку. Мол, такие-то такие, рейд, усиление. Предъявите... ой, а что это у вас в кармане за белый порошок? Что значит, не ваш? Это уголовка!.. Но учитывая возраст... 300 штук - и забудем об этом маленьком недоразумении!

Далее можно только подивиться находчивости парня. Он сказал, что готов заплатить, но такой суммы у него с собой, ясное дело, нет. Но есть 140 тысяч на банковской карте. Давайте, мол, сбегаю сниму. (Как потом выяснилось, деньги у него и правда были. Отец мальчика - успешный бизнесмен, переехавший в Петербурге из Сирии более 10 лет назад.)

И парня... отпускают. К банкомату. Одного! Ибо вымогатели неожиданно отличились если не умом, то сообразительностью - ведь у терминала есть камера! Сказали лишь, где оставить закладку в виде денег.

Парень поспешил к банкомату, а по пути просто позвонил в полицию. И когда вымогатели пришли забирать первую часть взятки, их повязали.

ВИНОВАТЫ ИЛИ НЕТ?

Сейчас в Росгвардии идут проверки. Нам сообщили: если вину докажут, сотрудников уволят, а их руководителей накажут. От других комментариев в Росгвардии отказались. Но неофициально попросили не делать поспешных выводов, может быть, потерпевший обладает не только острым умом, но и богатой фантазией.

Тем не менее возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки». Силовиков суд вчера отправил под арест. Не помогли хорошие рекомендации и уверения, что оба примерные семьянины.

Для жены одного из бойцов история стала шоком. Она сейчас на шестом месяце беременности.

- Мы три года пытались родить ребенка, делали ЭКО. Супруге нужна моральная и материальная поддержка, - рассказал в суде сам гвардеец, упрашивая не брать его под стражу. Причем о своей виновности или невиновности заявлять не стал.

Момент задержания тех самых росгвардейцев. Фото: Канал «Россия 24»

СПРАВЕДЛИВОСТЬ БЕЗ МИТИНГОВ

Подросток, сумевший выкрутиться из непростой ситуации, на суд не пришел и закрыл свою страницу в соцсетях.

По одной из версий, силовики не выбирали жертву специально, а подошли на улице к первому попавшемуся парню. Но в это с трудом верится, поскольку, чтобы требовать такую большую сумму от школьника, нужно точно знать, что он сможет достать хотя бы половину.

В общем, дело запутанное и некрасивое. Но в нем есть один большой плюс. Полицейские начали проверку по поводу подброшенных наркотиков сразу же после звонка подростка и задержали подозреваемых в тот же день.

Без всяких митингов и флешмобов.

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