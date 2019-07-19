Блин вьетнамский

Кто-то, конечно, спросит: а при чем тут манго? А вот я вам сейчас и расскажу.

Вообще-то первую ошибку многие допускают, взяв в руки блинчик из рисовой бумаги, который станет оболочкой ролла. Думаете, чем его дольше размачивать в воде, тем лучше? Вовсе нет. Достаточно нескольких секунд - сколько именно, читайте на упаковке, у разных производителей и время может быть указано разное, не пренебрегайте инструкциями. Передержите в воде (она, кстати, должна быть теплой) - рисовая бумага будет расползаться у вас в руках, а этого допустить никак нельзя. Недодержите - будет ломаться.

Вторая ошибка: все норовят загрузить в блинчик как можно больше начинки. В итоге вы его просто не свернете, он будет разваливаться. «Лучше меньше» (это из В. И. Ленина, старшее поколение поймет), но зато у нас получится аккуратный и красивый ролл. Какая именно начинка? Вот тут жестких норм нет. Лапша, овощи, куриное мясо, ростки сои, морковка, зеленый лук, перчик чили, зелень.

Ошибка номер три. Если хотите получить что-то похожее на настоящий вьетнамский ролл, в роли зелени должна выступать кинза, но никак не петрушка или укроп.

Ошибка номер четыре. Не надо считать, что зелень, мясо, лапша не сочетаются со сладким. Сахаром посыпать не советуем, но изрядный кусочек манго будет очень даже кстати.

Ошибка номер пять. Не макайте готовый ролл в соевый соус. Это скучно. Возьмите лучше остро-сладкий соус (стоит в магазинах на тех же полках, что и соевый). А чтобы было совсем хорошо, смешайте одну часть соевого соуса, одну часть рыбного, щепотку сушеного имбиря, измельченный перчик чили, немного сахара и лаймового сока. И уж тогда макайте в свое удовольствие.