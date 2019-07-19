Ростов – Спартак 20 июля 2019: прогноз на матч 2 тура РПЛ

В субботу, 20 июля, в Ростове-на-Дону пройдет важный для "Спартака" и "Ростова" матч 2 тура чемпионата России по футболу. Хозяева поля будут провожать своего капитана Александра Гацкана. А "Спартак" же должен подтвердить свою силу после не слишком уверенной победы в первом туре сезона над "Сочи".

Однако же, игры "Спартака" и "Ростова" в последние годы на донской земле постоянно проходят в напряженной атмосфере. Последняя победа "красно-белых" в этом городе датируется декабрем 2013 года, когда спартаковцы победили 1:0. После этого - ни разу не уезжали москвичи с победой с берегов Дона. В том числе и после матча весной 2019 года, когда уступили со счетом 1:2.

В этот раз поединок должен пройти очень ярко и интересно. Встреча начнется в позднее время, но болельщиков все равно будет много. Это должно помочь хозяева арены. И, скорее всего, в этом поединке будет результативная ничья. Но шансы на успех "Ростова" тоже неплохи, потому что в предсезонном турнире "желто-синие" были сильнее.

Прогноз на матч 2 тура РПЛ Ростов - Спартак 20 июля 2019: победа Ростова с разницей в один гол.