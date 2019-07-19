2019-07-19T12:50:26+03:00
Спорт

Ростов – Спартак 20 июля 2019: прогноз на матч 2 тура РПЛ

Прогноз на матч 2 тура Российской премьер-лиги Ростов - Спартак. Игра пройдет 20 июля на стадионе "Ростов Арена"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 20 июля, в Ростове-на-Дону пройдет важный для "Спартака" и "Ростова" матч 2 тура чемпионата России по футболу. Хозяева поля будут провожать своего капитана Александра Гацкана. А "Спартак" же должен подтвердить свою силу после не слишком уверенной победы в первом туре сезона над "Сочи".

Однако же, игры "Спартака" и "Ростова" в последние годы на донской земле постоянно проходят в напряженной атмосфере. Последняя победа "красно-белых" в этом городе датируется декабрем 2013 года, когда спартаковцы победили 1:0. После этого - ни разу не уезжали москвичи с победой с берегов Дона. В том числе и после матча весной 2019 года, когда уступили со счетом 1:2.

В этот раз поединок должен пройти очень ярко и интересно. Встреча начнется в позднее время, но болельщиков все равно будет много. Это должно помочь хозяева арены. И, скорее всего, в этом поединке будет результативная ничья. Но шансы на успех "Ростова" тоже неплохи, потому что в предсезонном турнире "желто-синие" были сильнее.

Прогноз на матч 2 тура РПЛ Ростов - Спартак 20 июля 2019: победа Ростова с разницей в один гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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