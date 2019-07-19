"Никакой политики - только танцы": американский посол станцевал с московскими гостями

Посол США в России Джон Хантсман любит устраивать в своей московской резиденции различные концерты для наведения культурных мостов с нашей страной. В четверг закрывал музыкальный сезон до осени зажигательный ансамбль Quinn DeVeaux and the Blue Beat Review, играющий в стиле джаз, кантри и фанк одновременно. Многие назвали бы их стиль "нео-соул" или "нео-госпел", но сам солист Куинн ДеВо характеризует его как "музыку вне времени". Выступали музыканты в разных регионах России, а сейчас сыграли и в Спасо-Хаусе.

- У нас здесь действует одно правило: никакой политики, только музыка и танцы, - предупредил столичную публику Джон Хантсман. - Вне зависимости от наших разногласий мы все говорим на одном языке - языке музыки. Она влияет на наш разум и сердце.

Джон Хантсман на сцене.Фото: Елена ЧИНКОВА

Повлияла она настолько, что в какой-то момент всегда сдержанный дипломат вдруг вскочил и пустился в пляс со своей супругой Мэри-Кей. К нему тут же и до конца вечера примкнули и русские, и зарубежные гости Спасо-Хауса.

- Рад, что понравилось, все было неожиданно, - отреагировал посол на комплимент от "КП" про хорошего танцора.

Музыкальный сезон закрыт, но диалог (пусть хотя бы музыкальный) налаживается. А мосты в тот вечер были и гастрономические - потчевали россиян и иностранцев пельменями, столь полюбившимися еще его предшественнику Джону Теффту и экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд.