Бату Хасиков. Время перемен

- Калмыцкий народ перенес много трудностей, невзгод, но сохранил свою культуру, язык, государственность. Помните: мы сильны, пока мы вместе! Хочу спросить у вас: будет этот праздник – День республики?

- Да! – выдохнули в ответ несколько тысяч человек.

Четыре месяца назад кто бы мог подумать, что Бату Хасиков может «зажечь» аудиторию в несколько тысяч человек! Именно это случилось в пятницу, 12 июля, когда врио главы Республики выступал на главной площади Элисты по поводу учреждения Дня Республики Калмыкии.

Вор должен сидеть в тюрьме

Для Хасикова непростой путь к уважению земляков в качестве врио главы Республики начинался с неблагодарной, но необходимой работы: очищения власти от коррумпированных чиновников. Согласно данным социологов, в апреле 2019 года треть жителей Калмыкии считала главной проблемой республики коррупцию и бюрократизм власти.

Хасиков и сам убедился в этом во время личных встреч с людьми в Элисте и районах Калмыкии. Люди не хотели верить никому. Бату верили, потому что он только пришел. И рассказывали все – о бюрократизме, волоките, вымогательствах.

Расчистка «конюшен» началась с главы администрации Элисты Окона Нохашкиева (хищение денег, предназначенных для детской школы-интерната). Заведены уголовные дела на бывшего министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РККирилла Ботова, заместителя руководителя администрации Черноземельского района Санала Мукабенова, директора ООО «Юго-Восток» Сергея Кашинова и многих других.

Освобождены от работы десятки чиновников, начиная с председателя правительства и заканчивая советниками.

Кадры решают все!

На замену уволенным чиновникам пришли местные кадры. Не связанные с коррупционными скандалами. Получившие богатый опыт работы в правительственных и силовых структурах, инвестиционных фондах. Вернулся из московской «ссылки» уроженец села Гашун Яшкульского района Чингис Бериков. Закаленный работой в прокуратуре и следственном комитете, он стал руководителем администрации главы Калмыкии. Гиляна Босхомджиева, имеющая огромный опыт работы с инвестициями в правительствах Калмыкии и Астраханской области, вернулась в Элисту и стала заместителем председателя правительства. Алексей Этеев, долгие годы руководивший IT-департаментом многопрофильного машиностроительного холдинга, назначен министром цифрового развития республики Калмыкия. Глава Целинного района Евгений Мамутов возглавил министерство ЖКХ. И сразу, кстати, устроил разнос управляющим компаниям и городскими чиновникам за мусор и необустроенность Элисты. А потом поехал проверять состояние водопроводных сетей и перспективы строительства системы водоснабжения города. Это одна из главных проблем городов и поселков Калмыкии, стабильно не решаемая прошлыми руководителями. Более того, выделяемые на проекты водоснабжения деньги нещадно воровались.

Еще один уроженец Калмыкии Наран Кюкеев, прошедший собянинскую школу в правительстве Москвы, назначен на должность постоянного представителя Калмыкии при президенте Российской Федерации.

Председателем правительства стал Юрий Зайцев – кандидат экономических наук, имеющий несколько высших образований, опыт руководства многотысячными коллективами и умение принимать жесткие решения.

Хасиков привел людей, которые начали работать, а не искать возможности откусить побольше от бюджетного «пирога», как это происходило раньше. А себе Бату Сергеевич поставил задачу максимального привлечения федеральных ресурсов.

Федеральный ресурс заработал

За последние два месяца Калмыкия из периферийной забытой властями территории превратилась в центр внимания федеральных властей. Старт дала беседа Хасикова с президентом страны Владимиром Путиным. Были обозначены ключевые проблемы Республики (безработица, плохие дороги, плохое качество воды, низкий уровень медицинских услуг и т.д.) и пути их решения. Президент дал соответствующие поручения.

С частотой примерно один раз в неделю Бату Хасиков обсуждает конкретные шаги с министрами российского правительства, встречаясь с ними в Москве или Элисте.

Первым в Элисту приехал заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Приняты судьбоносные решения по достройке домов дольщиков – по проблеме, которая не решалась все последние годы. Второй акцент визита Мутко – поддержка местных властей в решении больной проблемы водоснабжения.

В Москве состоялись встречи с ключевыми российскими министрами: В.Скворцовой (здравоохранение), М.Котюковым (науки и высшего образования), Д. Кобылкиным (природные ресурсов и экология).

В Элисте работали Д. Патрушев (сельское хозяйство), М.Топилин (труд и соцзащита), Д.Мантуров (промышленность и торговля). В ближайшее время в Калмыкию приедет министр энергетики России А.Новак. Список далеко не окончен.

Смешно было бы говорить, что договоренности принесут сиюминутный результат. По каждому направлению разрабатываются программы с привлечением федеральных, а также республиканских и местных ресурсов. Это перспективные, «долгоиграющие» проекты.

Но есть и ближайшие конкретные итоги.

Правительство России содействовало увеличению бюджета республики на 350 млн рублей. Значит, стало больше возможностей реализовать программы в области образования, медицины, социальной защиты населения.

После визита министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова объявлено, что федеральную поддержку получит проект шерстомойной фабрики. А в Республике будет создан полноценный региональный Фонд развития промышленности, который будет содействовать реализации проектов местных предпринимателей.

Более 1 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов выделено на строительство трех новых школ в Калмыкии.

Все школы Калмыкии в 2019 году будут подключены к интернету – результат исполнения нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика».

В 2019 году будут построены три новых сельских дома культуры – по линии регионального проекта «Среда», входящего в национальный проект «Культура».

По личному приглашению Бату Хасикова для тренинга калмыцких НКО в Элисту прибыл десант лучших экспертов Фонда президентских грантов. Ресурс фонда на 2019 год – 4,5 миллиарда рублей, из которых значительная часть средств может начать работать на Калмыкию.

Всегда среди людей

Бату Хасиков в принципе не кабинетный работник. Он постоянно в поездках по районам, посещает крупные предприятия и отдаленные стоянки животноводов. Поэтому когда он увидел видео потопа в республиканской больнице, спровоцированного ливнем, то сразу с самолета рванул туда. Прошел по всем этажам, поговорил с персоналом, выяснил причины (недобросовестный ремонт). И сделал категоричный вывод: виновных найти и наказать. В больнице навести порядок. Если что-то не достроено – предоставить расчеты, будем достраивать.

Хасиков восполнил и еще один пробел предыдущих властей. Выслушав предложения ученых-историков, он предложил учредить День Республики Калмыкия. И праздновать его каждый год 5 июля – именно в этот день в 1920 году первый общекалмыцкий съезд Советов принял Декларацию прав трудового калмыцкого народа. Идея государственного праздника пришлась по душе жителям Калмыкии. Теперь можно не сомневаться, что 100-летие Республики будет встречено достойно.

Такой подход нравится людям – видно, что руководитель не боится острых ситуаций, готов решать любые проблемы: как на бытовом, так и на государственном уровне.

Один из последних примеров: жители обратились к Бату Хасикову с просьбой, которую никогда бы не адресовали никакому прежнему руководителю: пригласите Далай-ламу в Калмыкию в гости.

Хасиков и тут не стал набирать лишние «баллы» популизма, а честно ответил: «Это серьезный вопрос высокого уровня. Лично я буду делать все возможное. На встрече с Владимиром Путиным задам такой вопрос».

Не сомневаемся, что он свое обещание исполнит.