Особенным людям помогают творить “простые вещи” в инклюзивных мастерских

На ткани инопланетный корабль плывет над стрелкой Васильевского острова, осенние листья шуршат на блокноте и плещется синяя лазурь в чашке. Все это - простые вещи. Но сделанные с душой и такие важные для их создателей. Они появляются на свет в одноименной инклюзивной мастерской в Санкт-Петербурге.

Пространство “Простые вещи” в начале 2018 года открыла Мария Грекова вместе с анимационной студией «Да» , чтобы помогать особенным людям находить в жизни призвание, любимую работу, помочь раскрыть их творческих потенциал и найти друзей.

prostieveschi.ru Такие кружки делают в "Простых вещах" с рисунками особенных мастеров

- Однажды у нас была практика в колледже, где особенные люди учатся и получают профессии. Тогда я увидела, что они могут работать. Подумала тогда: в отличие от детей, взрослым пойти практически некуда, - рассказала “КП” Мария Грекова. - А после ездила в туристический интеграционный лагерь. Там люди делились на команды по 15 человек, пять из которых были дети с особенностями. И все было нормально. До тех пор, пока по соседству с нами не встала команда с такими же взрослыми. И я увидела, что с этими людьми можно общаться: разговаривать, петь песни, печь картошку. Лес приблизил меня к идее, что нет разницы, с кем ты делишь палатку. Увидела, что мы столько получаем от них, сколько дать не можем.

prostieveschi.ru Работы мастеров по керамике

С первых дней в “Простых вещах” шли занятия по кулинарии, керамике, изобразительному искусству, швейному делу. Фантазийные сюжеты и персонажи, которые придумывают и создают ребята, появляются на сумках, посуде, открытках.

prostieveschi.ru В мастерских на стене висит расписание, в котором особые мастера отмечают, в какой мастерской они работают сегодня. Ребята сами могут выбрать, как поделить свой день: работать ли до обеда в графической мастерской, а после шить или лепить, или наоборот.

Здесь верят: несмотря на особенности здоровья, каждый человек обладает огромным внутренним миром, в каждом есть творческое начало. Именно его и помогают раскрыть в мастерских - с помощью «простых вещей». Ведь фантазию ребят ничем не ограничивают - профессиональные наставники лишь помогают освоить техничку, подсказывают и направляют.

Здесь очень ценят свободную атмосферу. Особенные ребята могу приходить сюда как с родителями, так и без, с ними на равных разговаривают мастера и волонтеры - могут обсудить будущую красивую вещь, а могут - просто поболтать, весело провести время вместе. Ведь “Простые вещи” - это не только мастерские и рабочие места, но и площадка для совместного досуга, мастер-классов, интересных лекций, праздников и ярмарок и наконец - просто общения с друзьями.

prostieveschi.ru В швейной мастерской пошили короны. В столярной мастерской изготовили волшебные палочки. Невозможно было пройти мимо этой красоты, да и кто откажется примерить корону? Или стать на минуту чародеем? Никто не отказался и устроили классную фотосессию

С самого начала в “Простых вещах” мечтали и об открытии столярной мастерской - об этом просили и особые мастера, и их родители. Ведь в “Простые вещи” ходит много молодых мужчин с ментальными нарушениями, которые хотят развиваться и получать новые трудовые навыки.

prostieveschi.ru Столярная мастерская

Благодаря полученному президентскому гранту мечта осуществилась и в декабре 2018 года у "Простых вещей" появилась просторная столярная мастерская. Здесь профессиональные наставники и волонтеры помогают особенным людям создавать вещи из дерева: разделочные доски, табуретки, скворечники и даже почтовые ящики.

Кстати, поддержать проект можно, купив простые вещи себе или в подарок. А если вы живете в Петербурге, то можно подружится с талантливыми, творческими и очень добрыми людьми, став волонтером "Простых вещей".

Все подробности - на сайте мастерских, а также в группах Вконтакте и Фейсбуке.