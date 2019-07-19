2019-07-19T16:28:15+03:00
Спорт

Фигуристка Туктамышева сказала, почему ее мама-учительница ставит оценки +5 в школе

Спортсменка продолжает активно появляться в соцсетях во время межсезонья [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева.Елизавета Туктамышева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева активно во время своего отпуска ведет соцсети. То пошутит о пропуске Олимпиады-2020, хотя это будут летние игры, то поделится планами на будущий сезон. И вот - в своем Твиттере Туктамышева пошутила, почему ее работающая учителем математики в школе мама ставит оценку не 5 с плюсом, а +5.

- Моя мама преподает математику в школе. Когда она оценивает тесты, она обычно отмечает его 4+ или 5+, но иногда она пишет +4 или +5, потому что она надеется, что мысли могут проявиться в материальном мире, и в один прекрасный день она найдет их в моем GOE для прыжков, - написала Туктамышева у себя в Твиттере.

Напомним, что ранее Туктамышева сказала о планах начать сезон в Италии. Кроме того, она выступит на двух этапах Гран-При. Ближайшее ее появление на публике - это генеральные прокаты перед сезоном. Они состоятся 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужников".

Елизавета Туктамышева. Произвольная программа. Командный чемпионат мира по фигурному катанию.Видео проката Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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