Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще

Действие заявительного принципа предоставления участков недр для геологического изучения на условиях предпринимательского риска расширено на площади с выявленными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых категорий Р1 и Р2 на территории Дальнего Востока и Арктики. Соответствующие изменения были внесены в приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ, регламентирующий порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр. Комплекс мер по совершенствованию законодательства в области геологоразведки, в том числе расширение так называемого заявительного принципа на участки недр с прогнозными ресурсами Р1 и Р2, был разработан Минвостокразвития России и Минприроды РФ по итогам профильной сессии, прошедшей на четвертом Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года.

«Развитие Арктики, в том числе привлечение инвесторов, является стратегической задачей, поставленной руководством страны. Для этого Минвостокразвития России совместно с другими министерствами и ведомствами разрабатывает предложения по изменению существующих законов и правил и предлагает новые инструменты для того, чтобы Арктические территории получили новые проекты, а регионы новые поступления, чтобы в конечном итоге качественно менялась жизнь тех людей, которые живут в Арктической зоне», - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Для развития экономики Арктики и Дальнего Востока принято важное решение. Это очень хороший стимул для частных инвестиций в геологоразведку и доразведку месторождений. Ожидаем 20–30% прирост таких инвестиций ежегодно», – отметил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, пояснив, что изменения касаются только твердых полезных ископаемых.

Прогнозные ресурсы участков недр (то есть участки, где нет подтвержденных запасов полезных ископаемых) по степени их обоснованности подразделяются на три группы: Р1, Р2 и Р3. Прогнозные ресурсы категории P3 учитывают лишь потенциальную возможность открытия месторождений того или иного вида полезного ископаемого. Заявительный порядок их предоставления был введен ранее. Р2 и Р1 – такие участки недр, где вероятность нахождения и подтверждения запасов более высокая.

«Возможности расширения заявительного принципа на участки недр, содержащих ресурсы полезных ископаемых высоких категорий Р1 и Р2 найдены. Соответствующие изменения в нормативные акты уже действуют. Это кратно увеличит вложение средств инвесторов и повысит экономические показатели развития территории стратегических регионов. Планируем согласно Стратегии развития МСБ страны до 2035 года на каждый рубль бюджетных средств привлекать не менее 10 рублей инвестиций. Регионы от этого получат новый импульс развития», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Ранее участки недр с прогнозными ресурсами Р1 и Р2 предоставлялись исключительно по результатам аукционов. После изменения порядка рассмотрения заявок любые участки недр, где пока нет подтвержденных запасов, но есть прогнозные ресурсы Р1 и Р2, могут предоставляться без аукционов. Их получает тот, кто первым подал на них заявку. При этом одно лицо может получить не более трех участков недр в течение календарного года.

Минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых Арктической зоны РФ значительна. По данным ФГБУ «Росгеолфонд», государственным балансом запасов учитывается более 980 месторождений твердых полезных ископаемых и более 280 объектов с апробированными прогнозными ресурсами. Недра Арктики заключают в себе 97,3% запасов платиноидов, 43% запасов олова, значительное количество никеля, титана, апатитовых руд и руд редкоземельных металлов. Разведанными запасами обеспечивается почти 98% добычи платины, 100% титана, циркония, редкоземельных металлов, апатитовых руд, более 97% никеля.