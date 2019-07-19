2019-07-19T19:19:27+03:00
Общество

В Бурятии серебряные волонтеры помогают сиротам, одиноким старикам и собирают «чемодан историй»

Люди находят вторую молодость, совершая добрые дела
Ольга БОРСКАЯ
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Второй Байкальский форум серебряных волонтеров пройдет 30 и 31 августа Фото: Серебряные волонтеры БурятииВторой Байкальский форум серебряных волонтеров пройдет 30 и 31 августа Фото: Серебряные волонтеры Бурятии
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Пенсия - еще не значит скучно. Не значит, что нельзя заниматься любимым делом. Не значит, что нельзя делать добрые дела, помогать другим, заводить новых друзей в конце-концов. Это каждый день доказывают активные пожилые люди из Бурятии. Называются они красиво - серебряные волонтеры.

Общественное движение «Серебряные волонтеры Бурятии» было создано год назад на базе Байкальского благотворительного фонда местного сообщества. А благодаря полученному президентскому гранту в Улан-Удэ появился ресурсный центр по работе с людьми старшего возраста.

Пожилые люди, которые хотят быть полезными обществу и совершать добрые дела, могут пройти здесь образовательный курс по основам «серебряного» волонтерства, а также научиться тонкостям работы с особенными детьми, финансовой грамотности и даже узнать азы фото и видео.

- Люди старшего возраста хотят быть в гуще событий, хотят общаться и быть полезными другим. У них имеется потребность расти и развиваться, желание реализовать себя в новой сфере, обрести новые смыслы жизни. Они хотят и способны работать на благо общества в различных сферах жизни. Однако часто им не хватает необходимых знаний, навыков и практик в оказании такой помощи, они не знают куда и к кому обратиться, - говорят авторы инициативы.

Волонтеры научили детей из социального реабилитационного центра бережно относиться к природе и высаживать цветы Фото: Серебряные волонтеры Бурятии

Волонтеры научили детей из социального реабилитационного центра бережно относиться к природе и высаживать цветы Фото: Серебряные волонтеры Бурятии

Бурятские волонтеры вместе устраивают спортивные занятия на открытом воздухе, выступают с концертами, навещают одиноких стариков, передают свои знания детям из детских домов и интернатов, участвуют в программе “Бабушка на час”. Благодаря ей пенсионерки могут помогать одиноким матерям, воспитывающим особенных детей. Мамы могут немного, хоть на час, отвлечься от своих проблем, дети - получить ласку и тепло, а пенсионерки - близких людей и общение, которого так не хватает.

Волонтерские группы создаются как в Улан-Удэ, так и в районах республики. А все вместе серебряные волонтеры собираются на Байкальском форуме - обмениваются опытом, общаются. В прошлом году в нем приняли участие почти сто серебряных добровольцев. Сейчас идет подготовка Второго Байкальского форума серебряных волонтеров, который пройдет 30 и 31 августа на базе оздоровительного лагеря «Энхалук».

Здесь же пройдет награждение победителей конкурсов, которые проводят серебряные волонтеры в республике. Они уверены - каждому человеку, прожившему на Земле, достаточное количество лет, есть о чем рассказать. История каждого достойна того, чтобы ее выслушали и узнали.

- Среди нас живут люди старшего возраста, которые «невидимы» обществу. Хотя они прожили насыщенную жизнь, мы о них ничего не знаем. Они редко появляются в общественных местах и чувствуют себя никому не нужными, - говорят авторы проекта.

На конкурс «Вместе 1000 лет» волонтеры собирают истории пожилых пар, в которых возраст супругов в сумме составляет 150-200 лет. А по итогам конкурса «чемодан историй» надеются собрать целый музей вещей, с которыми связаны яркие, необычные личные истории пожилых жителей Бурятии. Лучшие из них волонтеры будут рассказывать в школах и детских садах, знакомя детей не только с историями - но и материальными артефактами, вещами из минувших эпох.

С такими "чемоданами историй" волонтеры отправятся по школам и детским садам Фото: Серебряные волонтеры Бурятии

С такими "чемоданами историй" волонтеры отправятся по школам и детским садам Фото: Серебряные волонтеры Бурятии

ИСТОЧНИК KP.RU

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