Красиво разделись: Летучая и Шейк загорают в купальниках за 30 тысяч, а у Бузовой и Тодоренко бикини в 10 раз дешевле

Летом самый актуальный наряд у звезд – купальники, потому что в июле и августе большинство артистов уезжают в отпуск. Каждый год они обновляют свой «пляжный гардероб», стараясь следить за трендами. Мы составили рейтинг самых модных звездных купальников сезона и узнали сколько нужно потратить денег, чтобы купить такой же или похожий. Сейчас большинство «звездных моделей» можно купить со скидкой – начались распродажи.

Елена ЛЕТУЧАЯ

Белый и черный цвета в тренде, и именно эта цветовая гамма – лидер продаж сезона. Елена Летучая любит «мягкие» закрытые модели. Этим летом телеведущая загорает в купальниках «Dior» и «Estell Adoni». Летучая демонстрирует идеальную фигуру, а добилась она такого результата, благодаря строгим ограничениям в рационе: «Я не ем сахар и молочные продукты».

ЦЕНА: от 30 тыс.руб.

elenapegas Всегда Ваша

Ирина ШЕЙК

Ирина Шейк обычно шагает в более закрытых купальниках по подиуму или демонстрирует новые модели в рекламе. Но иногда и супермодель позирует на любительских фото в любимых моделях. В купальнике Burberry Шейк демонстрирует все достоинства своей фигуры. Лаконичные бикини – классика, такие крошечные плавки и лиф носили и в прошлом веке. Такие бикини, как и маленькое черное платье, никогда не выходят из моды. Ирина любит загорать поэтому выбирает открытые купальники.

ЦЕНА: от 32 тыс.руб.

irinashayk Ирина Шейк

Ольга БУЗОВА

Ольга Бузова в Сант-Тропе загорала в ярком зеленом купальнике со шнуровкой. Оля отметила в инстаграме шоурум в Москве, где можно купить этот пляжный наряд за 2990 рублей. Поэтому, скорее всего, она получила этот наряд для рекламного фото и в подарок. Этим летом у певицы и телеведущей много концертов и съемок, на каждое мероприятие оно берет с собой максимально открытые купальники, чтобы успеть позагорать днем – если не на пляже, то хотя бы на балконе или на крыше отеля.

ЦЕНА: 2 тыс. 990 руб.

buzova86 Многие интересуются откуда такой бомбический купальник?

Регина ТОДОРЕНКО

Телеведущая Регина Тодоренко провела медовый месяц с Владом Топаловым на острове Крит. Регина смеется: «Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете. Ох уж это чревоугодие!»

Но по фигуре Тодоренко и не скажешь, что у нее появился лишний вес. Регина знает толк в моде: поэтому демонстрирует один из главных трендов – на ней блестящий купальник. Блеск с терракотовым цветом сочетается отлично. И форма у этого купальника «Calzedonia» идеальная для кормящей мамы – максимально закрытый «мягкий» верх.

ЦЕНА: от 4 тыс.руб.

reginatodorenko Ещё раз позволю себе повториться и написать , как я люблю Грецию

Екатерина КЛИМОВА

У актрисы Екатерины Климовой все лето съемки, но она непременно поедет с детьми на море. Но и перед городскими съемках актриса находит время на отдых – посещает бассейн. Любимый цвет купальника Климовой – красный. У актрисы идеальная фигура, поэтому она может себе позволить купальник без чашек – эта модель «Melissaodabash». Кстати, красный цвет – главный на пляже в сезоне 2019 – 2020 годов.

ЦЕНА: 32 тыс. 330 руб.

klimovagram Было бы отлично оказаться прямо сейчас на морском побережье , но и жаркие московские будни могут стать ярче )))

Анна СЕМЕНОВИЧ

Этот цветной купальник Анна Семенович купила в Москве в ГУМе и он уже стал ее любимым на отдыхе. Демонстрируя в социальных сетях фото в купальниках в разных ракурсах Семенович, не стесняясь называет себя секс-символом и рассказывает, как трудно ей купить пляжный наряд: «Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс-символом, что истинная правда. Я никак не могу понять, почему мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер?»

ЦЕНА: от 12 тыс.руб.

ann_semenovich Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка!

Екатерина ГОРДОН

Эластичная ткань, которая подходит для плавания, завязки, камни, пряжки (или другой декор), песочный цвет – у Екатерины Гордон очень модный купальник. «Я давно придумала себе правило 100 гребков. Ныряю в воду и плыву. Причем я придумываю каждый раз желание или то, что хочу оставить в воде. Самое крутое плыть брасом от берега к буйкам, и хорошо бы 2 раза в день если вы на отдыхе…» - рассказывает на своей странице в инстаграме свой секрет идеальной фигуры Екатерина Гордон. А этот песочный купальник от «Brillio».

ЦЕНА: от 6 тыс.руб.

katyagordon Я обещала вам фотографию в купальнике... Сделана она при свете заката вчера. Живот, ноги, грудь, достоинства и недостатки все мои

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