2019-07-20T15:17:57+03:00
Экономика

Геннадий Онищенко - о предложении Минпромторга не считать пиво алкоголем: Лучше бы развивали промышленность и торговлю... Ни одного градуса назад!

Об этом экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы заявил нашему обозревателю Александру Гамову на сайте kp.ru
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Министерство промышленности и торговли предложило смягчить ограничения на розничную продажу пива. Об этом со ссылкой на проект, подготовленный ведомством, 20 июля сообщает РБК. Напомним, что пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011-м: с июля 2012 года алкоголем считаются все напитки - с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса.

Мы попросили прокомментировать эту новость экс-главсанврача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

- Алло, Геннадий Григорьевич!

- Да-да, слушаю!

- Ну, вот - наконец-то поговорка, которую любил Виктор Степанович Черномырдин - "Пиво без водки - деньги на ветер" - может вступить в силу!

- Что ты имеешь ввиду?

- Минпромторг предложил не считать больше пиво - алкоголем! Геннадий Григорьевич, знаетесь, да?

- Минпромторг пытается нейтрализовать Библейские истины.

- То есть?

- Ну, даже Ветхий Завет вино всегда признавал алкоголем. А то, что предлагает Минпромторг... Это - помутнение рассудка называется.

Вместо того, чтобы поднимать промышленность, развивать торговлю, - они посягают на незыблемые истины.

Я думаю, что это - кризис этого направления в нашей экономике. Вместо того, чтобы выполнять решения по снижению потребления алкоголя в нашей стране и работать в этом направлении на прорыв, используя достижения современной науки - вот они, так сказать, снисходят до такого недоумия, когда алкоголем не хотят признавать вино.

- Не вино - речь о пиве.

- Какая разница? Градусы бывают фактически те же!

- Но - если Онищенко послушать - то можно же и кефир, и квас отнести к алкоголю.

- Никого никуда относить пока не надо. Надеюсь, что в Минпромторге одумаются и - на трезвую голову - отменят свои инициативы.

Что же касается Онищенко... Я сейчас комментирую решения ... Нет, или лучше так - бредовые идеи Минпромторга.

А вот когда мы будем говорить - на тему этиленовой зависимости нашей российской популяции - тогда мы можем более глубоко коснуться.

- Да уже и касались - не раз!

- ...Поэтому - Минпромторг, который часто рядится в личину этакого западного прогрессивиста, даже предлагая вот то, что он предлагает, - поступается священными для них истинами, которые исходят на нашу бренную землю с европейских экономик.

- То есть - вы считаете: ни шагу назад, ни градуса назад. Правильно?

- Я считаю, что нужно идти вот в том направлении, которое сегодня избрал Президент России, утверждая концепцию антиалкогольной политики.

- Короче - если с пивом завязали, то - и развязывать не стоит.

- Да. Так...

Геннадий Онищенко - о предложении Минпромторга не считать пиво алкоголем.Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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