В самарском музее школьники стали реставраторами и археологами

Затеряться в старинных музейных залах, строить глазки важным людям на портретах и представить, что ты настоящая принцесса из старой сказки… Музей может стать настоящим замком чудес для ребенка. А заодно - научить его любить историю и искусство, а может даже - выбрать будущую профессию.

Именно так работает проект Парк музейных профессий. Его запустила организация "Молодежь Самары" в одном из старейших музеев Поволжья, Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина.

Авторы проекта заметили: в самарском краеведческом музее много лет существуют самые разные интерактивные программы для школьников: "Экологическая читалка", "Космический масштаб", "Самарские символы. История Самарского знамени"... Но год от года число их участников падало - музею тяжело было тягаться с торговыми комплексами и гигантскими детскими зонами в них. Между тем, отмечают авторы проекта, в коммерческих «городках профессий для детей» зачастую внешней атрибутике и декорациям уделяется неоправданно больше внимания, чем смысловым, обучающим элементам.

Дизайнеры за работой Фото: Парк музейных профессий

Совместить приятное с полезным в музее помог полученный в 2018 году президентский грант. С конца 2018 года проходят интерактивные занятия для школьников от 6 до 14 лет. В их основе - технологии эдъютеймента (от английского edutainment, игровое обучение). Ребята примеряют на себя роли самых разных музейных сотрудников: реставратора, дизайнера, художника-оформителя, экскурсовода, археолога, фотографа и так далее. Школьникам предлагают решить задачи, которые действительно встают перед сотрудниками музея. Юные хранители фондов сами отбирают экспонаты, реставраторы - скрупулезно рассматривают восстановленные предметы, а этнографы погружаются в традиции и историю народов Самарской области.

Вот вы знаете, что такое цветовой круг Иттена? А про теорию сочетаемости цветов слышали? А самарские дизайнеры 10 лет между тем своими руками ваяют музейные афиши и сами решают, кто будет лучше смотреться на плакате - медведь или волк. Будущие археологи учатся бережно вести раскопки и сами вам расскажут, как важно не повредить артефакты и что такое культурный слой. Школьники, которые занимаются на курсах по специальности “фотограф” умеют работать со светом и знают основы композиции.

Дети получают как практические навыки работы с текстовыми и графическими редакторами, фотоаппаратурой, так и то, что принято называть Soft skills - умение выстраивать коммуникацию, отстаивать свою точку зрения, работать в команде…

На интерактивные уроки и экскурсии самарские школьники едут целыми классами. Планируется, что до конца года в образовательном проекте примут участие более 700 школьников.

Реставраторы рассматривают примеры восстановленных предметов Фото: Парк музейных профессий

Конечно, не все ребята свяжут свое будущее с музеем. Но они все равно полюбят искусство и историю, научатся видеть прекрасное, и запомнят, что музей - это вовсе не скучно, а весело и познавательно.

- Мы хотим, чтобы музей стал местом, где дети могут интересно и с пользой провести несколько часов выходного дня, в игровой форме получить важные знания и навыки, - говорят авторы проекта.