2019-07-21T12:42:37+03:00
В мире

Россию обвинили в посылке фальшивых координат захваченному Ираном британскому танкеру

На борту судна находятся трое российских моряков
Ася ХОВАНСКАЯЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Спецы по «фейк-ньюс» никогда не уходят в отпускСпецы по «фейк-ньюс» никогда не уходят в отпускФото: REUTERS
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Новый виток напряженности вокруг Ирана стал закручиваться в минувшую пятницу, когда ВМС Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero после его столкновения с рыболовецкими судами. Танкер следовал в Саудовскую Аравию, и, по сообщениям Тегерана, не реагировал на предупредительные сигналы, а затем и на сигналы бедствия. Компания-судовладелец Stena Bulk & Northern Marine Management утверждает, что судно находилось в международных водах. С пятницы танкер стоит на якоре у порта, а экипаж в полном составе (23 человека, включая 3 россиян) остается на борту.

В субботу пресс-секретарь посольства России в Иране Андрей Ганенко рассказал «КП» о том, что наши дипломаты добиваются возможности поговорить с моряками. А в воскресенье британская газета The Mirror выпустила громкую новость: якобы и здесь есть российский след. Ну, правда, куда без него?

- Британский нефтяной танкер был направлен в воды Ирана фальшивыми GPS-координатами, полученными благодаря российским шпионским технологиям. Секретные источники в МИ-6 и Центре правительственной связи расследуют, передали ли иранские спецслужбы эти ложные сигналы капитану Stena Impero. Источник в западных службах безопасности сообщает: у России есть технология по подделке GPS и она могла помочь Ирану в этой авантюре, это запредельная наглость, - говорится в статье под красноречивым названием «Иранский кризис: расследование Ми-6 после захвата танкера ведет к Путину».

Таблоид также сообщил, что на помощь танкеру бросился британский фрегат Montrose, но опоздал на 10 минут - тем занимались уже иранские вертолеты и военные в балаклавах.

- Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят усилить существующую напряженность между Ираном и Великобританией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Однако, Иран тверд в своей позиции и готов к различным сценариям, - предупредил тем временем в Твиттере посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей ПУШКОВ, глава Комиссии Совета Федерации по информполитике:

«Спецы по фейкам никогда не уходят в отпуск»

- В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк-ньюс» никогда не уходят в отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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