«Короткие шорты и кеды за 50 тысяч»: Алла Пугачева демонстрирует новый стиль

Юбилейный музыкальный фестиваль «Рандеву» в юрмальском концертном зале «Дзинтари» посетила Алла Пугачева со своим мужем юмористом Максимом Галкиным.

Короткие белые шорты, белое легкое пальто и стильная бижутерия - стиль 70-летней звезды стал ещё более молодёжным.

Наряд певица разбавила модными белыми кедами от Диор, которые на сайте бутика стоят более 50 тысяч рублей.

Стиль 70-летней звезды стал ещё более молодёжнымФото: Мария РЕМИЗОВА

Максим Галкин тоже придерживается в Юрмале уличного стиля - белые просторные брюки, чёрная футболка.

Напомним: в солнечной Юрмале пара каждый год арендует виллу «Марта» для каникул со своими 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Фестиваль Лаймы Вайкуле знаменитые супруги стараются не пропускать, поскольку с Лаймой АБ связывает многолетняя дружба.