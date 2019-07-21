«Короткие шорты и кеды за 50 тысяч»: Алла Пугачева демонстрирует новый стиль
Юбилейный музыкальный фестиваль «Рандеву» в юрмальском концертном зале «Дзинтари» посетила Алла Пугачева со своим мужем юмористом Максимом Галкиным.
Короткие белые шорты, белое легкое пальто и стильная бижутерия - стиль 70-летней звезды стал ещё более молодёжным.
Наряд певица разбавила модными белыми кедами от Диор, которые на сайте бутика стоят более 50 тысяч рублей.
Стиль 70-летней звезды стал ещё более молодёжнымФото: Мария РЕМИЗОВА
Максим Галкин тоже придерживается в Юрмале уличного стиля - белые просторные брюки, чёрная футболка.
Напомним: в солнечной Юрмале пара каждый год арендует виллу «Марта» для каникул со своими 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.
Фестиваль Лаймы Вайкуле знаменитые супруги стараются не пропускать, поскольку с Лаймой АБ связывает многолетняя дружба.
Алла Пугачева демонстрирует новый стиль.Мария РЕМИЗОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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