2019-07-21T20:03:36+03:00
Звезды

«Короткие шорты и кеды за 50 тысяч»: Алла Пугачева демонстрирует новый стиль

Певица приехала на закрытие юрмальского фестиваля Лаймы Вайкуле [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Алла Пугачева со своим мужем юмористом Максимом ГалкинымАлла Пугачева со своим мужем юмористом Максимом ГалкинымФото: Мария РЕМИЗОВА
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Юбилейный музыкальный фестиваль «Рандеву» в юрмальском концертном зале «Дзинтари» посетила Алла Пугачева со своим мужем юмористом Максимом Галкиным.

Короткие белые шорты, белое легкое пальто и стильная бижутерия - стиль 70-летней звезды стал ещё более молодёжным.

Наряд певица разбавила модными белыми кедами от Диор, которые на сайте бутика стоят более 50 тысяч рублей.

Стиль 70-летней звезды стал ещё более молодёжным Фото: Мария РЕМИЗОВА

Стиль 70-летней звезды стал ещё более молодёжнымФото: Мария РЕМИЗОВА

Максим Галкин тоже придерживается в Юрмале уличного стиля - белые просторные брюки, чёрная футболка.

Напомним: в солнечной Юрмале пара каждый год арендует виллу «Марта» для каникул со своими 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Фестиваль Лаймы Вайкуле знаменитые супруги стараются не пропускать, поскольку с Лаймой АБ связывает многолетняя дружба.

Алла Пугачева демонстрирует новый стиль.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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