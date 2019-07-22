"Это круче концерта Metallica!": главный тренер "Рубина" после победы над "Динамо" выступил с речью в раздевалке

В воскресенье, 21 июля, в Москве на стадионе "Динамо" в Петровском парке прошел матч 2 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. К динамовцам приехал казанский "Рубин" и поединок выдался очень захватывающим. Гости выиграли 1:0 благодаря голу в добавленное время Беки Микелтадзе. При этом, клуб из Татарстана почти час играл в меньшинстве против динамовцев после удаления полузащитника Евгения Башкирова.

После игры главный тренер казанского "Рубина" Роман Шаронов толкнул вдохновляющую речь в раздевалке:

- Сегодня 21-е число. В „Лужниках“ играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был на неё билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это круче. Спасибо! - гласит зафиксированная на видео клубной пресс-службой речь наставника казанцев.

Казанский "Рубин" провел второй матч за неделю в Москве. В понедельник в первой игре сезона команда Шаронова сыграла вничью 1:1 с "Локомотивом". А в воскресенье победила "Динамо" со счетом 1:0. 29 июля "Рубин" сыграет впервые дома против "Ахмата". После двух матчей сезона "Рубин" идет на 6 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги с 4 очками.