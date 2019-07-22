2019-07-22T09:29:37+03:00
Общество

“Погружение в старину и традиции родной культуры”: Жители создали “живой” музей в сибирском селе

Экспозиция постоянно расширяется предметами сибирского народного творчества и быта, а каждый желающий может попробовать повторить их своими руками
Ольга БОРСКАЯ
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Абсолютно всех захватывают уроки по уникальной "Шабунинской" росписи - авторской реконструкции росписи по бересте и дереву томской художницы Натальи Шабуниной Фото: vk.com/bf_voskresenieАбсолютно всех захватывают уроки по уникальной "Шабунинской" росписи - авторской реконструкции росписи по бересте и дереву томской художницы Натальи Шабуниной Фото: vk.com/bf_voskresenie
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Представьте себе музей - не застывший во времени, не строгий и чинный, а такой, в котором можно тут же самим попробовать своими руками повторить понравившиеся экспонаты, выпить чаю и прямо с крыльца полной грудью вдохнуть чистый деревенский воздух. Именно такой, “живой” дом-музей появился в поселке Самусь в Томской области.

Его благодаря средствам президентского гранта создал местный благотворительный фонд содействия духовно-нравственному развитию "Воскресение".

Фонд несколько лет назад придумал церковный мастер Валерий Волков - чтобы собрать средства на строительство церкви во имя Святителя и проповедника Луки (Войно-Ясенецкого). Но сразу же идея стала куда шире:

- Я увидел в этом новую для себя возможность быть полезным обществу! Я подумал, что если фонд поможет мне найти детей, которых я мог бы научить работать с топором, строить деревянные дома так, как научили меня в детстве, я оставлю хоть какое-то дело после себя, так как детей у меня нет. Я придумал название "Воскресение" и зарегистрировал фонд, - говорит Валерий Волков.

Шабунинская роспись Фото: vk.com/bf_voskresenie

Шабунинская роспись Фото: vk.com/bf_voskresenie

Сейчас при фонде "Воскресение" действует школа-студия "Будущие мастеровые". В ней местных детей и подростков обучают народным ремеслам: от изготовления деревянных игрушек - до ткачества, от различных техник росписи по дереву - до плетения из бересты, от гончарного мастерства - до игры на самых разных инструментах.

Мальчики учатся обрабатывать дерево на серьезных, “взрослых” станках и инструментах, девочкам интересны мастер-классы по истории русского национального костюма. И абсолютно всех захватывают уроки по уникальной "Шабунинской" росписи - авторской реконструкции росписи по бересте и дереву томской художницы Натальи Шабуниной.

Благодаря президентскому гранту в работе школы “Будущие мастеровые”, может принять участие каждый ребенок и взрослый и найти себе здесь занятие по душе. Сложили русскую печь, сшили костюмы, а экспозиция музея постоянно расширяется предметами сибирского народного творчества и быта. Чего здесь только нет! В воссозданном интерьере крестьянской избы собрали старинные предметы одежды, мебель, деревянные прялки и ткацкие станки и многое другое. На «Хозяйском подворье» с контактным зоопарком воссоздают образ сельской жизни.

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В доме-музее любят и умеют встречать гостей
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- Синергия этих всех направлений дает максимальный эффект погружения в старину и традиции нашей родной культуры, что, в результате, пробуждает историческую память, патриотические чувства и добродетель, - уверены в благотворительном фонде. - Наш музей расположен в живописном тихом месте на окраине поселка Самусь, среди сосен, на площадке бывшего детского сада. Природа и еда, угощения и напитки, приготовленные в исконно русских традициях, - лучшая профилактика психологической усталости и способ снять эмоциональные и физические нагрузки, вызванные ускоренным темпом жизни современного человека.

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Встреча Масленицы
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Здесь постоянно зовут гостей на праздники. Причем, чтобы собраться, устроить традиционное русское чаепитие, игры, концерты, забавы - даже не нужен серьезный повод. В конце зимы здесь устраивают "День открытых ворот", в июне отмечают День рождения Озера Круглое, а в июле собирались на душевные посиделки "Ладушки-оладушки".

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"День рождения озера".
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ИСТОЧНИК KP.RU

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