2019-07-22T13:14:12+03:00
Происшествия

Итальянец развел 32-летнюю россиянку почти на миллион рублей, пообещав ей домик в Нью-Йорке

Девушке даже пришлось взять кредит в банке, чтобы осуществить мечту и переехать в США
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В полицию обратилась москвичка Виолетта К., с заявлением на виртуального возлюбленногоВ полицию обратилась москвичка Виолетта К., с заявлением на виртуального возлюбленного
Изменить размер текста:

История сетевой любви с печальным финалом началась в середине апреля, когда 32-летняя бренд менеджер "Крокус групп" Виолетта К. познакомилась на сайте знакомств с мужчиной по имени Алекс Янг. Интернет-кавалер сообщил Виолетте, что является гражданином Италии и "серьезным бизнесменом".

Общение наладилось быстро, общий язык и совместные интересы нашлись моментально. Пара долгое время переписывалась, осыпая друг друга комплиментами. После того, как виртуальная влюбленность превратилась в виртуальные отношения, Алекс предложил Виолетте купить совместное домик в пригороде Нью-Йорка. Было это примерно месяц назад. Фото красивого коттеджа к предложению прилагались. Также Алекс сообщил, что он сейчас находится с рабочим визитом в Америке и хотел бы оперативно решить вопрос с жильем.

- В полицию обратилась москвичка Виолетта К., с заявлением на виртуального возлюбленного. По словам женщины, некий Алекс Янг уговорил ее перевести ему 12500 долларов на покупку совместного дома в Нью-Йорке. Мужчина заверял, что вернет деньги до 15 июля. Таких денег у Виолетты не было и ей пришлось брать кредит в банке. Как только женщина поняла, что представившийся Алексом Янгом человек никаких денег возвращать не собирается - заявила в правоохранительные органы. Общий ущерб от действий кибер-мошенника составил 820 тыс рублей, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

После того, как виртуальная влюбленность превратилась в виртуальные отношения, Алекс предложил Виолетте купить совместное домик в пригороде Нью-Йорка

После того, как виртуальная влюбленность превратилась в виртуальные отношения, Алекс предложил Виолетте купить совместное домик в пригороде Нью-Йорка

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. Примечательно, что на фейковой странице этого самого Алекса Янга в «Фэйсбук» очень много отсылок к легендам рок-музыки и, в частности, на AC/DC. Все знают гитариста этой британской рок-группы Ангуса Янга, который постоянно вытворяет на сцене различные перфомансы (показывает голый зад публике и прыгает на одной ноге, продолжая играть на гитаре). Так вот его родного брата зовут как раз Алекс Янг. Скорее всего мошенник не сильно ломал голову над псевдонимом и просто взял имя родного брата своего кумира.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Руководила закладчиками и общалась с покупателями»: самарская «сбежавшая невеста» работала оператором в ОПГ наркоторговцев
Ксению Аносову не могут найти уже почти две недели, правоохранители рассказали «Комсомолке», за что ее судят и чем она занималась в преступной группировке
Новости 24
В Лондоне бушует крупный пожар в торговом центре
Из-за Бориса Джонса замглавы МИД Великобритании ушел в отставку
На станции метро "Окская" создадут иллюзию реки в синих тонах
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400
СТС опроверг закрытие сериала «Воронины»
МИД Турции: С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года
Партия Зеленского уверенно опережает конкурентов на выборах в Верховную Раду Украины
Россельхознадзор опроверг информацию об ужесточении правил провоза багажа
Опубликован рейтинг самых угоняемых моделей автомобилей
Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
Роструд назвал регионы, где сложнее всего устроиться на работу
Выборы в Верховную Раду Украины 2019 признали состоявшимися
Поссорившийся с соседями охранник стал стрелять в них из служебного пистолета
Крупнейшие российские банки подверглись хакерской атаке
В Британии чайка похитила собаку чихуахуа
Партии Зеленского и Порошенко лидируют на выборах в Верховную Раду Украины 2019 на заграничных участках
Максим Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
В США от удара молнии пострадали восемь человек
Власти Украины намерены пресечь выдачу российских паспортов жителям Донбасса
В Гонконге неизвестные избили демонстрантов палками
После обработки почти 25% бюллетеней у "Слуги народа" 42,03% голосов
В России изменятся правила провоза багажа через границу
В России продукты обогатят пищевой добавкой из панциря саранчи
Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной