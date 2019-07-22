Итальянец развел 32-летнюю россиянку почти на миллион рублей, пообещав ей домик в Нью-Йорке

История сетевой любви с печальным финалом началась в середине апреля, когда 32-летняя бренд менеджер "Крокус групп" Виолетта К. познакомилась на сайте знакомств с мужчиной по имени Алекс Янг. Интернет-кавалер сообщил Виолетте, что является гражданином Италии и "серьезным бизнесменом".

Общение наладилось быстро, общий язык и совместные интересы нашлись моментально. Пара долгое время переписывалась, осыпая друг друга комплиментами. После того, как виртуальная влюбленность превратилась в виртуальные отношения, Алекс предложил Виолетте купить совместное домик в пригороде Нью-Йорка. Было это примерно месяц назад. Фото красивого коттеджа к предложению прилагались. Также Алекс сообщил, что он сейчас находится с рабочим визитом в Америке и хотел бы оперативно решить вопрос с жильем.

- В полицию обратилась москвичка Виолетта К., с заявлением на виртуального возлюбленного. По словам женщины, некий Алекс Янг уговорил ее перевести ему 12500 долларов на покупку совместного дома в Нью-Йорке. Мужчина заверял, что вернет деньги до 15 июля. Таких денег у Виолетты не было и ей пришлось брать кредит в банке. Как только женщина поняла, что представившийся Алексом Янгом человек никаких денег возвращать не собирается - заявила в правоохранительные органы. Общий ущерб от действий кибер-мошенника составил 820 тыс рублей, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

После того, как виртуальная влюбленность превратилась в виртуальные отношения, Алекс предложил Виолетте купить совместное домик в пригороде Нью-Йорка

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. Примечательно, что на фейковой странице этого самого Алекса Янга в «Фэйсбук» очень много отсылок к легендам рок-музыки и, в частности, на AC/DC. Все знают гитариста этой британской рок-группы Ангуса Янга, который постоянно вытворяет на сцене различные перфомансы (показывает голый зад публике и прыгает на одной ноге, продолжая играть на гитаре). Так вот его родного брата зовут как раз Алекс Янг. Скорее всего мошенник не сильно ломал голову над псевдонимом и просто взял имя родного брата своего кумира.

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