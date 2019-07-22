Шагает новое «Поколение»!

Федеральное агентство по делам национальностей вновь приглашает лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов страны встретиться на «Поколении». Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи с таким названием пройдет в третий раз в Московской области - с 16 по 21 октября.

Участников ждут встречи с интересными людьми, которые поделятся историями своих успехов: политиками, общественными деятелями, артистами, музыкантами, писателями. Они же проведут мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству и многому другому.

Всю смену под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров, операторов ребята будут работать над созданием социальных роликов по межнациональной тематике. Позже их покажут на региональных телеканалах.

Учебная программа также включает практические занятия по командообразованию, деловые игры, спортивные мероприятия, экскурсии.

Каждый вечер будет посвящен знакомству с культурой и традициями народов России. Участники будут петь на родных языках, исполнять национальные танцы.

«Лагерь «Поколение» стал площадкой, где национальные различия служат основой для диалога и объединения, а не соперничества, - говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов. - Главный результат его специализированных смен в том, что ребята продолжают общаться после окончания работы лагеря, ездят друг к другу в гости, вместе реализуют социальные проекты».

Завершится лагерь большим концертом и награждением авторов лучших короткометражек.

В прошлом году в Подмосковье приехали более 150 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из 73 регионов России и стран ближнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Абхазии. Они получили уникальную возможность пообщаться с председателем политической партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, депутатом Государственной Думы Отари Аршба, олимпийскими чемпионами, известными актерами и телеведущими.