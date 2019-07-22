2019-07-22T14:11:12+03:00
Национальный вопрос в России

Стартовал III Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

С сегодняшнего дня фотографы всего мира могут присылать свои снимки
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Федеральное агентство по делам национальностей проводит Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» в третий раз. Он продлится с 22 июля до 8 сентября. Организаторы приглашают к участию как профессиональных фотографов, так и любителей из всех регионов России и зарубежья в возрасте от 18 лет. Для этого нужно загрузить свои снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

Снимки будет оценивать жюри. В его состав по приглашению руководителя ФАДН России Игоря Баринова вошли известные в стране и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится осенью 2019 года на одной из центральных выставочных площадок Москвы. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

Напомним, в 2017 году, когда «Русская цивилизация» проводилась впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран, а в прошлом году - уже свыше 17 тысяч снимков от 3 тысяч фотографов из 44 стран.

Подробности на сайте www.ruscivilization.ru.

А здесь - ознокомительный видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=dWoQg6Im9II&t=29s

ИСТОЧНИК KP.RU

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