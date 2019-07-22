Правительство Ельцина собиралось продать финнам Карелию за $15 млрд

В финской прессе появилось сенсационное признание Андрея Федорова. В 1990 -1991 годах он был заместителем министра иностранных дел России (тогда - РСФСР). По его словам, в 1991 году была создана специальная секретная комиссия, в которую входили Геннадий Бурбулис (соратник Ельцина, подписавший Беловежские соглашения от имени РСФСР), Андрей Козырев (позднее ставший главой МИД РФ) и Андрей Федоров.

Политики составили список регионов, в которых могли появиться движения, выступающие за автономию и судьбу которых, возможно, пришлось бы решать на международном уровне. Наряду с Калининградской областью, Курилами и другими приграничными территориями, в списке оказалась и Карелия - те земли, что отошли к СССР по итогам войны с Финляндией (согласно Московскому договору 1940 года).

После событий августа 1991 года власть в стране фактически перешла под контроль команды Бориса Ельцина. Перед российским руководством остро стояла проблема пустой казны, поэтому возникла идея пополнить ее за счет распродажи территорий. По словам Федорова, Москва в 1991 году оценила карельские земли в $15 млрд. Также предполагалось продать Курилы японцам и Пыталовский район Псковской области - Латвии (у Риги, конечно, средств на покупку не было, но существовала вероятность, что за прибалтов расплатятся их новые западные покровители).

Разумеется, эти расчеты проводились за закрытыми дверями. Тогдашнее финское руководство - президент Койвисто и глава дипведомства Вяюрюнен - предположительно знали об этой инициативе, хотя впоследствии это отрицали. Видимо, не очень плотно были закрыты двери в Москве… Потому что в Хельсинки в то же время проводили аналогичные расчеты: Финляндия была готова заплатить за эти территории 64 млрд. марок ($14 млрд. по курсу того времени), а восстановление инфраструктуры оценивали еще в 350 млрд марок ($77 млрд.).

По словам Андрея Федорова, вопрос о Карелии поднимался в той или иной форме до 1994 года. Но в итоге было решено, что Россия будет самостоятельно развивать регион и выстраивать приграничное сотрудничество.

МИД Финляндии сейчас отвергает наличие каких-либо территориальных претензий к России. Среди финнов ностальгия по утраченной Карелии встречается все реже и реже: сейчас за возврат региона высказывается лишь каждый пятый участник соцопросов.

Хельсинки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Такие мысли могли быть в отношении Курил»

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

- Думаю, это были чисто гипотетические планы, нереальные с самого начала. Чтобы сохранить территориальную целостность страны, Ельцин пошел на тяжелую войну в Чечне. Так что вряд ли бы он согласился отдать Карелию - гораздо большую территорию, заселенную этническими русскими. Такой вопрос даже не стоял. Допускаю, что подобные мысли были в отношении Южных Курил - в свое время Ельцин сделал несколько не вполне удачных заявлений о возможности решить этот территориальный спор на условиях японцев, но их оптом дезавуировали его же собственные советники.

Записала Ася ХОВАНСКАЯ