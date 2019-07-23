Роскачество провело исследование фотоаппаратов

Роскачество вместе с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT International Consumer Research and Testing) провело исследование 98 моделей различных фотоаппаратов.

Среди них 55 моделей беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 – зеркальных (профессиональные, продвинутые и любительские), десять – компактных (обычных, продвинутых и с поддержкой съемных объективов) и три – псевдозеркальных.

Эксперты оценили качество снимков, сделанных в автоматическом и ручном режимах, видео и звука, монитора и видоискателя, а также функциональность и удобство использования фотоаппарата. Всего же программа испытаний, в которых принимали участие специалисты аналогичных Роскачеству организаций из 26 стран, включила 326 показателей по этим основным шести категориям. Результатами исследования ведомство поделилось с «Комсомолкой».

Беззеркальные камеры со сменным объективом

Лидерами этих испытаний стали модели Nikon Z6 с NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S, Nikon Z7 с NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S, Sony Alpha 7 III с SEL FE 28-70mm 1:3.5-5.6 OSS.

Отмечается, что эксперты не выявили прямой зависимости между торговой маркой фотоаппарата и качеством съемки: разные модели одного и того же бренда могут занимать как первые, так первые и последние позиции в рейтинге.

Например, Fujifilm X-T3 и X-H1 находятся в десятке лучших беззеркальных камер, а Fujifilm X-A3 замыкает рейтинг фотоаппаратов этого типа: у него самые низкие баллы за стабилизатор, качество видео и скорость. Правда, разница между ними составляет всего один балл.

Причем модели беззеркальных аппаратов всех представленных в исследовании брендов – Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony – получили высокую оценку специалистов за съемку на улице при ярком освещении, а также за портретную съемку. Однако просто безупречные портреты, по мнению экспертов, делает фотоаппарат Fujifilm X-Pro2 с объективом FUJINON SUPER EBC 35mm 1:1.4 R.

Лучшую цветопередачу в автоматическом режиме показали Fujifilm X-T3 с объективом FUJINON SUPER EBC XF 50mm 1:2 R WR, Sony Alpha 7 III с SEL FE 28-70mm 1:3.5-5.6 OSS и Canon EOS M100 с MOUNT ADAPTER EF-EOS M + EF 50mm 1:1.8 STM (кстати, сама модель этого фотоаппарата – довольно бюджетный вариант).

А вот в ручном режиме лучшая цветопередача была у трех моделей Fujifilm: X-T30 с объективом FUJINON ASPHERICAL SUPER EBC XF 18-55mm 1:2.8-4 R LM OIS, X-T3 с FUJINON SUPER EBC XF 50mm 1:2 R WR и X-E3 с FUJINON SUPER EBC XF 56mm 1:1.2 R APD.

Лучшие видео были сняты на Nikon Z7 с MOUNT ADAPTER FTZ + AF-S NIKKOR 85mm 1:1.8 G и с NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S, а также на Nikon NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S. Отмечается, что отличные видео с хорошим звуком также получаются с помощью Panasonic LUMIX DC-G9.

Абсолютным чемпионом по простоте меню называют фотоаппарат Panasonic LUMIX S1R.

Зеркальные фотоаппараты или «зеркалки»

Очевидного лидера среди проверявшихся зеркальных фотоаппаратов – Canon, Nikon и Pentax – исследование не выявило.

Модель Nikon D3500 с объективом AF-S NIKKOR 50mm 1:1.8 G заняла первое место по съемке в ручном режиме и второе – в автоматическом, уступив по этому показателю модели Canon EOS 77D с объективом EF 50mm 1:1.8 STM.

Эксперты уточняют, что многие зеркальные фотоаппараты подвело появление на снимках дисторсии (искажение линий и геометрических объектов) и в формате JPEG, и в RAW. Между тем, Pentax K-1 II с объективом SMC FA 77mm 1:1.8 Limited – аппарат, который показал худшее качество снимков на улице при ярком освещении, как раз с дисторсией проблем не имел.

Самыми быстрыми фотоаппаратами (то есть теми, у которых на создание снимка от момента включения камеры до получения фотографии уходило меньше всего времени) оказались Canon EOS 200D и 77D и Nikon D500.

Компактные фотоаппараты или «мыльницы»

Лучшей компактной моделью стала Fujifilm X100F, которая по результатам испытаний получила на 0,05 балла больше, чем Panasonic LUMIX DC-LX100M2 и Canon PowerShot G1X Mark III.

Сильными сторонами Fujifilm и Canon оказалось качество съемки улицы при дневном освещении, а также стабилизация изображения. Лучшими в съемке улицы также оказались Sony Cyber-shot RX0, Fujifilm X100F и Canon PowerShot G1X Mark III.

Лидерами же в портретной съемке стали Fujifilm X-A5 с FUJINON SUPER EBC XF 50mm 1:2 R WR, Canon PowerShot G5X и PowerShot G1X Mark III.

Кроме того, фотоаппараты Panasonic показали высокие результаты в тесте динамического диапазона при высоких ISO.

Псевдозеркальные («бридж») фотоаппараты

Лучшей псевдозеркальной камерой стала модель Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4. Эта модель стоит около ста тысяч рублей и может конкурировать по качеству фотографий с фотокамерами с поддержкой сменных объективов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие фотоаппараты 2019 года

Покупка камеры — большое решение практически для каждого человека. «КП» составила ряд советов для рациональной покупки лучшего фотоаппарата 2019 года, а также выбрала 10 устройств, которые являются лучшими в этом сегменте (подробности).