2019-07-23T12:56:41+03:00
Спорт

Наша легкоатлетка использовала плед вместо флага

Это произошло из-за официального запрета на триколор российским легкоатлетам
Сергей КИРИЛЛОВ
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Перфоманс удался на славу: соперницы улыбались, трибуны на стадионе в шведском Буросе аплодировалиПерфоманс удался на славу: соперницы улыбались, трибуны на стадионе в шведском Буросе аплодировалиФото: скриншот видео
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Российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина отпраздновала свою победу на юниорском чемпионате мира (4,36 ) необычным образом. 18-летняя спортсменка вместо флага России использовала плед, которым укрывалась во время соревнований.

Дело в том, что Российская федерация легкой атлетики после допинг-скандала до сих пор дисквалифицирована и наши атлеты выступают в нейтральном статусе. Когда они побеждают, то во время награждения поднимают белый флаг и играет гимн Международной федерации. А флаг России спортсменам брать в руки на стадионе запрещено. Вот Гатауллина и придумала, как выйти из этого незавидного положения.

Перфоманс удался на славу: соперницы улыбались, трибуны на стадионе в шведском Буросе аплодировали. А сам жест нашей легкоатлетки обошел мировые телеканалы. «Розовый в горошек», - подписала Аксана видео в Инстаграме.

Вот так своеобразный шерстяной флаг согрел не только тело, но и душу. Ждем, когда нашу федерацию легкой атлетики, и следим за новым трендом в российском спорте.

Кстати, Аксана Гатауллина дочь знаменитого советского шестовика Родиона Гатауллина – серебряного призёра Олимпиады-1988, второго спортсмена в истории, преодолевшего 6,00 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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