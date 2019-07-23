2019-07-23T20:23:20+03:00
Общество

Верховая езда и гончарное мастерство: В Орле проведут историко-этнографический фестиваль

Гостей познакомят с историей города и обучат старинным ремеслам
Григорий ЛЕОРДА
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Фестиваль проведут в месте слияния Оки и Орлика. Именно там в 1566 году был основан Орел.Фестиваль проведут в месте слияния Оки и Орлика. Именно там в 1566 году был основан Орел.
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В Орловской области полным ходом идет подготовка к образовательному историко-этнографическому фестивалю. Название будущего мероприятия - «Орловская крепость». Исторические реконструкции, мастер классы, дегустации армейской еды разных эпох и выставка вооружения пройдут на территории Орловского детинца - места слияния Оки и Орлика. Именно там в 1566 году был основан Орел.

Сам фестиваль станет попыткой поэтапно описать и рассказать зрителям о том, как формировался город, что занимало его обитателей и чем жили люди в тот или иной отрезов ремени. Для этого под открытым небом появятся семь площадок. Каждая из них погрузит в определенную эпоху, познакомит с ремеслами и образом жизни людей в тот отрезок времени.

«Основание Орла и борьба с набегами крымских татар». На этой площадке гости совершат путешествие в эпоху, когда этот город только зарождался. Тут же будет возможность познакомиться с главными врагами южных городов России - татарами.

Наиболее интересные занятия: мастер-класс по обучению детей езде на лошади при помощи статичного тренажера верховой езды и уроки по владению боевым оружием. Тут же организуют лучный тир и кузницу, где можно будет своими руками выковать монету.

«Смутное время» на Орловщине». На этой площадке зрители станут поварами и будут готовить еду для полевой кухни русской армии на рубеже 16-17 веков. Все снасти можно будет продегустировать. Вдоволь наевшись гости отправятся на мастер класс по подготовке пищали к стрельбе с последующим холостым выстрелом.

«Орловские военачальники и воинские подразделения в военных кампаниях XVIII в.». Главным лейтмотивом площадки будет демонстрация процесса рекрутского набора в армию. Дальше будет показана жизнь рекрута в армии в мирное время, его привычные занятия: выделка кожи, работа на гончарном круге с глиняными изделиями, плотницкое дело. Участники фестиваля смогут изготовить глиняный горшок, поработать с кожаными изделиями, выстругать ложку и другие предметы быта.

«Орловская губерния в Отечественной войне 1812 г.» Это территория в той войне была известна наличием госпиталя. Поэтому тут будет проведен мастер-класс по уходу за раненными бойцами русской армии. Гости мероприятия также смогут помунштровать себя в игре на барабанах. В репертуаре, разумеется, марши.

«Участие орловцев в Первой мировой и гражданской войнах». Тут разместятся площадки для настоящих мужчин. Будет возможность пострелять из образцов вооружения первой мировой и гражданской войн. Будут и более мирные занятия. К примеру, уроки по каллиграфическому старорусскому письму.

«Великая отечественная война на Орловщине». Тут участников фестиваля ждет выставка военной техники, формы и оружия. Тут же будет работать полевая кухня. В меню гречневая каша с тушенкой и чай.

«Участие орловцев в локальных военных конфликтах новой и новейшей истории». В память об орловцах-участниках Афганской войны будут проведены занятия по отработке армейских нормативов. Сборка и разборка автомата Калашникова, а также мастер-класс по прикладным военным дисциплинам.

Проект Орловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» реализуется за счет президентского гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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