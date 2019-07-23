Китайского пловца-чемпиона ненавидят, но он продолжает побеждать

С 12 по 28 июля в Южной Корее проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В бассейне грянул международный скандал. Снова всё из-за допинга…

Великий китайский пловец Сунь Ян - персона нон грата для своих соперников из США, Австралии и Великобритании. Ему не жмут руку и обходят стороной на подиуме. Трёхкратный олимпийский чемпион выиграл уже две золотые медали в Корее, и оба раза награждение превращалось в фарс. После дистанции 400 метров вольным стилем серебряный призёр австралиец Мэк Хортон демонстративно отказался стоять на пьедестале рядом с чемпионом.

На награждении призёров 200 метров вольным стилем фокус австралийца повторил британский пловец Данкан Скотт. Китаец пытался несколько раз пожать руку оппоненту, но Скотт держался до последнего и даже спрятал руки за спину. Россиянин Мартин Малютин, также завоевавший медаль на этой дистанции, руку китайцу пожал.

Почему все ненавидят Сунь Яна?

Китайский пловец - совсем нетипичный допинговый случай для мирового спорта. Практически все соперники Сунь Яна открыто говорят о том, что китаец - мошенник.

Впервые положительную допинг пробу спортсмен сдал на внутреннем турнире в 2014 году. Тогда его дисквалифицировали всего на три месяца. Далее история получила продолжение на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Француз Камиль Лакур публично заявил, что видел фиолетовую мочу китайского чемпиона, хотя история умалчивает, как Лакур добыл такую информацию. Осенью 2018 года Сунь Ян отказался сдать мочу для анализа, когда к нему домой пришли допинг-офицеры, но всё же позволил взять кровь. Позже пловец при помощи своей матери, которая дала ему молоток, разбил контейнер с допинг-пробой.

По версии врачей Сунь Яна, допинг-офицеры не обладали достаточной квалификацией, согласно правилам местной системы здравоохранения. WADA до сих пор расследует этот вопиющий случай, который пловцу простили в FINA (Международная федерация плавания).

Cунь Ян с "золотом" чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если китайца признают виновным в уклонении от допинг-контроля в Спортивном арбитражном суде, то ему грозит пожизненная дисквалификация. Также его лишат наград, добытых в 2019 году.

КАК ТАМ НАШИ?

У России пока нет золотых медалей от пловцов. Во вторник в бассейне копилка национальной сборной пополнилась двумя серебряными наградами и одной бронзовой. Евгений Рылов стал вторым на дистанции 100 метров на спине, уступив только другому китайцу Сюю Цзяюю. Юлия Ефимова в очередной раз проиграла своей заклятой сопернице из США Лилли Кинг на дистанции 100 метров брассом. Мартин Малютин стал третьим в скандальном заплыве на 200 метров вольным стилем, где первенствовал Сунь Ян.