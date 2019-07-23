Лыткарино оккупировали джигиты и амазонки

Цирковые артисты, каскадеры, трюкачи, профессиональные наездники собрались в Подмосковном Лыткарино, где на территории конноспортивного комплекса "Созидатель", состоялось уникальное в наше время событие, широко известное в узких конных кругах – чемпионат мира по казачьей джигитовке. А за пару дней до него – всероссийское состязание джигитов. Победители первого чемпионата, не сходя с седел, плавно перекочевали во второй. И сразились на манеже с лучшими джигитами планеты, приехавшими в Лыткарино из двенадцати стран.

АМАЗОНКИ В МАНЕЖЕ

Это были действительно лучшие: крестные отцы казачьей джигитовки Серегин, Калинин, Поляков, Щеглов, Бухаров, Головатюк – эти фамилии широко известны в мире конного спорта. Что ни имя – удивительная судьба, живая история, готовый сюжет для романа. Благодаря им русская казачья джигитовка стала шагать по планете, вербуя в свои ряды новых сторонников. Одна из них – женщина-джигит из Нидерландов Алекс-Анна Алегонда – в первый раз села в седло в четыре года. Отец Алегонды упорно не хотел покупать дочери лошадь – опасался за ее здоровье. Тогда упорная дочка оседлала козу. Отец не выдержал такой провокации, сдался. И теперь Алекс-Анна наглядно демонстрирует зрителям, что не только русские женщины могут коня на скаку остановить. Она может на него и запрыгнуть – на полном скаку.

Американца Майкла Хомяка в джигитовку затянула жена-монголка. Немца Бориса Цюльке – русская мама, большая поклонница конного спорта.

Всю неделю и российские, и заокеанские джигиты демонстрировали зрителям умопомрачительные трюки – скакали стоя на седлах, падали под копыта коней, птицей взлетали обратно, пролезали на скорости под брюхом и под шеей. Казалось, им и манежа было мало, и неба, и земли.

Уникальный чемпионат прошел на базе конноспортивного комплекса "Созидатель".Фото: Александр БОЙКО

СЕРЕБРО МОНГОЛАМ

Главным сюрпризом чемпионата стало выступление команды Монголии. Степные наездники подтвердили имидж лучших всадников Азии, завоевав "серебро" в командном зачете. "Комсомолка" взяла интервью у российского промоутера монгольской команды Игоря Моисеева.

– Игорь, говорят, вы были инициатором появления монголов в России…

– Да, Орда спустя тысячу лет вернулась в Россию. И я этому поспособствовал. Опять дань требуют. Берут конями и призами. Вот, серебро взяли. Обещали приехать за золотом.

– А как вы их нашли?

– Я в свое время работал в Русском доме в Монголии, курировал совместные культурные, гуманитарные и спортивные проекты. А монголы – одна из самых спортивных наций планеты. Они все борются, стреляют из лука и скачут на лошадях. У них даже нынешний президент – чемпион мира по самбо. К лошадям же в стране какое-то сакральное, трепетное отношение. Монголы говорят: "Бог не дал человеку крылья, но взамен дал лошадь". Это нация природных наездников. Во время Великой Отечественной войны они поставили Красной Армии порядка полумиллиона лошадей. Эти неприхотливые, низкорослые, внешне непривлекательные, но очень преданные лошади стали основной тягловой силой для полевой артиллерии. На них же вывозили с передовой раненых, подвозили боеприпасы, продовольствие. В Монголии, кстати, есть единственный в мире музей Жукова, который в 1939 году воевал на Халхин-Голе.

– У них очень колоритный тренер…

– Да, Ариунболд Дорж – фигура в Монголии знаковая. Он в седле с трех лет. Этот человек умеет находить общий язык с любыми животными. У него дома живут кони, лисы, собаки, орлы, более сотни белых голубей. Даже волк живет. Крокодила только не хватает. Хотя, я думаю, он бы и с ним общий язык нашел.

Все животные у него – трюкачи. Ворон, например, на лету планирует орлу на спину. И сидит на нем, как на ковре-самолете, во время всего полета. Голуби выписывают в воздухе сложные пируэты. Все работают.

Последние двадцать лет он со своей конно-трюковой труппой гастролирует в Китае и Южной Корее. В Москву прямо из Китая и прилетел.

– А почему он выбрал именно вас в качестве промоутера?

– Я сам – родом из казачьего края. Люблю конный спорт, обожаю казачью джигитовку. Считаю ее вершиной конного мастерства. Все время работы в Монголии тесно общался с монгольскими трюкачами, и даже брал у них уроки. В свое время мы вместе с Ариунболдом сделали в Русском доме Улан-Батора русско-монгольское конное шоу, посвященное победе над Квантунской армией под Халхин-Голом. Монголы, кстати, очень лояльно относятся к российскому казачеству. Они до сих пор помнят, как в 1921 году полторы тысячи забайкальских казаков-эмигрантов освободили Улан-Батор от китайской экспансии.

Монгольская сборная стала настоящим украшением соревнований.Фото: Александр БОЙКО

И все последние годы они пристально следили за тем, как в России развивается казачья джигитовка. И наконец сами решили принять участие в чемпионате мира. Ариунболд тогда в меня поверил. У монголов есть поговорка: "Знакомый черт лучше незнакомого Бога". Вот я и стал для него знакомым чертом, который и завлек его в Россию. Как выяснилось, не зря. Первый же дебют – и командное серебро в кармане. Это успех.

ЗОЛОТО КАЗАКАМ

– А кто занял первое место?

– Сборная России. Я думаю, на сегодняшний день равных им в мире нет. Многие наездники – уроженцы станиц. В станицах есть уже целые династии джигитов – те же Щегловы, Заскаловы. У Щеглова отец семейства служил в свое время в Кремлевском конном полку, и четыре его сына – одни из лучших джигитов страны. Многочисленное семейство тверского тренера Заскалова тоже почти в полном составе живет в седлах. Ребята более двенадцати лет занимаются джигитовкой, регулярно выезжают на различные показательные выступления за рубежом. Они в седлах проводят больше времени, чем на земле. Просто так, без подготовки, без опыта, без упорного тренинга их с первого места не сбить.

– Монголы приедут на чемпионат мира в следующем году?

– Обязательно. И думаю, не одни они. В азиатском конном мире Ариунболд – человек очень известный. Информация о его "русском дебюте" уже полетела по всей Азии. Так что ждем в России наплыва сильных азиатских команд.

Кроме того, заветная мечта Ариунболда – выступить со своей труппой в России на Красной площади вместе с наездниками Кремлевского конного полка. Он готов ради этого привезти в Россию от тридцати до пятидесяти своих джигитов – самых лучших. Есть и еще одна мечта – создать совместное российско-монгольское конное шоу, которое будет разъезжать по всей стране – от Крыма до Камчатки.

Вот такая Орда вернулась в Россию спустя тысячу лет. На конях, но уже с совершенно другой миссией – спортивной и культурологической.