Канделаки вызывает Зеленского на интервью на Радио «Комсомольская правда»

Известная журналистка и телеменеджер Тина Канделаки начала вести на Радио «Комсомольская правда» еженедельную программу «Доживем до понедельника». Ее соведущий в студии — не менее известный журналист Максим Шевченко.

И вот Канделаки буквально вызвала на интервью в ближайший понедельник ни много — ни мало нового президента Украины Владимира Зеленского.

«Впервые в истории Украины одна партия получит возможность формировать правительство абсолютно самостоятельно, без необходимости прибегать к коалициям. «Слуга народа» набирает около 43%, конкуренты глотают пыль. Это сокрушительный нокаут от Зеленского,» - пишет Канделаки.

«Что это значит? То, что народ Украины целиком и полностью доверил свою судьбу новому президенту... Украинцам он нравится, причем все больше и больше...

При этом бытует мнение, что Зеленский — это такой Саакашвили, только украинского разлива,» - продолжает Тина Канделаки, как бы напоминая, что и у нее самой грузинские корни.

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

«Не сомневаюсь, что и в России фигура Зеленского вызывает живой интерес не только у экспертов и политологов,» - наконец дошла Тина до главного. - «Поэтому я решила воспользоваться своим положением и пригласить украинского президента на интервью. Владимир Александрович, я уверена, что Вам в мониторингах показывают публикации моего ТГ-канала, так что обращаюсь к Вам напрямую. Вы говорили, что открыты к интервью, поэтому я зову Вас в эфир радио @truekpru в понедельник, 29 июля, с 8 до 10. Уверена, нам есть о чем поговорить!»

Что ж, ждем этого эфира.

Надеемся, Зеленский не откажет такому предложению обворожительной Тине.

И подтвердит свою открытость к интервью.