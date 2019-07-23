2019-07-23T20:37:27+03:00
Политика

Канделаки вызывает Зеленского на интервью на Радио «Комсомольская правда»

Прямой эфир назначен с 8 до 10 часов утра 29 июля в программе «Доживем до понедельника» (92,7 FM)
Иван ГРАЧЕВ
Поделиться:
Тина Канделаки в студии Радио "Комсомольская правда".Тина Канделаки в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Известная журналистка и телеменеджер Тина Канделаки начала вести на Радио «Комсомольская правда» еженедельную программу «Доживем до понедельника». Ее соведущий в студии — не менее известный журналист Максим Шевченко.

И вот Канделаки буквально вызвала на интервью в ближайший понедельник ни много — ни мало нового президента Украины Владимира Зеленского.

«Впервые в истории Украины одна партия получит возможность формировать правительство абсолютно самостоятельно, без необходимости прибегать к коалициям. «Слуга народа» набирает около 43%, конкуренты глотают пыль. Это сокрушительный нокаут от Зеленского,» - пишет Канделаки.

«Что это значит? То, что народ Украины целиком и полностью доверил свою судьбу новому президенту... Украинцам он нравится, причем все больше и больше...

При этом бытует мнение, что Зеленский — это такой Саакашвили, только украинского разлива,» - продолжает Тина Канделаки, как бы напоминая, что и у нее самой грузинские корни.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

«Не сомневаюсь, что и в России фигура Зеленского вызывает живой интерес не только у экспертов и политологов,» - наконец дошла Тина до главного. - «Поэтому я решила воспользоваться своим положением и пригласить украинского президента на интервью. Владимир Александрович, я уверена, что Вам в мониторингах показывают публикации моего ТГ-канала, так что обращаюсь к Вам напрямую. Вы говорили, что открыты к интервью, поэтому я зову Вас в эфир радио @truekpru в понедельник, 29 июля, с 8 до 10. Уверена, нам есть о чем поговорить!»

Что ж, ждем этого эфира.

Надеемся, Зеленский не откажет такому предложению обворожительной Тине.

И подтвердит свою открытость к интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Госдума приняла законопроект о краудфандинге во втором чтении
Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал инициативу не считать пиво алкогольной продукцией
Киевский суд признал незаконной попытку властей переименовать УПЦ
Лавров призвал ОБСЕ защитить права русскоговорящих жителей Украины
Путин поручил отменить возрастную категорию «0+»
В Белоруссии ввели уголовную ответственность за пропаганду нацизма
Глава ФБР убежден, что Россия все еще вмешивается в американские выборы
Пушков направил в МИД предложение о запрете въезда Катамадзе в Россию
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Британия заявила, что не ищет конфронтации с Ираном в Персидском заливе
Борис Джонсон: Британия должна выйти из ЕС к 31 октября
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за инцидента над Японским морем
Сразу 20 регионов превысили максимальный уровень просрочки по кредитам
Главы МИД России и Франции обсудили итоги выборов в Раду
Ученые: лишний вес матери повышает риск рака у ребенка
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС для пальмового масла
Китай начинает экспортировать подержанные автомобили в Россию
Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания
В России опровергли слова Помпео о том, что Москва нарушает договоры